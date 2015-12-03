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سواريز: عانيت للوصول إلى برشلونة ولن أرحل عن هنا

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سواريز: عانيت للوصول إلى برشلونة ولن أرحل عن هنا سواريز: عانيت للوصول إلى برشلونة ولن أرحل عن هنا

بعض التقارير أشارت لأن برشلونة قد يتخلى عن واحدا من ثلاثي الهجوم لويس سواريز، ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا خلال الصيف المقبل بسبب معاناة النادي اقتصاديا.

وبحسب التقارير، فإن لويس سواريز هو الأقرب للرحيل، حال اضطر برشلونة لذلك.

لويس سواريز بدوره أكد أنه لن يرحل عن برشلونة بسهولة بعدما وصل لهذه المرحلة.

وقال سواريز في تصريحات أثناء تواجده في حفل حفل شركة "أديداس" للملابس الرياضية: "عانيت كثيرا للوصول إلى برشلونة واللعب هنا، ولذلك فلن أتخلى عنهم بسهولة".

سواريز أتبع "حتى لو تلقي عرضا من نادي أخر مقابل 3 أضعاف الراتب الذي أتقاضاه هنا فلن أقبل، لأنني أحب برشلونة".

وأضاف "عائلتي سعيدة هنا، ولذلك فأنا أتطلع للبقاء هنا لسنوات قادمة، وحتى ميسي لا أعتقد أنه قد يرحل، لا أتخيل ذلك".

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