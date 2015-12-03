«العربية لحقوق الإنسان»: الانتقال السياسي مجتمعيًا طويل الأجل ولا يعالج الأزمات

اُختتمت المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية في مصر يومي 1 و2 ديسمبر، بما يستكمل بناء النظام السياسي في مصر للمرة الأولى منذ ثورة يناير 2011 التي فتحت الباب أمام الدولة والمجتمع في مصر لإنهاء ميراث هائل من المظالم وإتاحة المجال للانتقال إلى الديمقراطية وتلبية التنمية الاجتماعية الشاملة العادلة، واستحقاقات حقوق الإنسان والحكم الرشيد.

ورغم الفرص العديدة السانحة التي أضاعتها فوضى الانتقال في ظل الانقسامات والتنافسات المبكرة بين النخب السياسية، وضغوط الثورة المضادة في مرحلتي ما بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، تؤسس المرحلة الراهنة لإجراء الإصلاحات الضرورية المنشودة لتحقيق الأهداف والاستحقاقات الأساسية من خلال القواعد التي أرساها دستور مصر الجديد 2014.

إن الانتهاء من مرحلة الانتقال السياسي لا يشكل في حد ذاته إغلاقًا لملفات الماضي، بقدر ما يتيح المجال لعملية انتقال مجتمعي شامل عبر تفعيل الاستحقاقات الدستورية التي تتفق مع الأهداف العليا للثورتين، وتؤسس لمسارات تلبيتها.

وتأتي في مقدمة الاهتمامات معالجة الأزمات الاقتصادية التي تتصدر أولويات واهتمامات الدولة والمجتمع التي تستدعي – فضلاً عن الخطط الاقتصادية المتنوعة – معالجة حقيقية لأوضاع المشاركة السياسية التي تراجعت في ضوء مؤشرات الإقبال في الانتخابات النيابية، وفي ضوء الافتقاد لمقومات حياة سياسية وحزبية نشطة وقوية، تتطلب بالدرجة الأولى اهتمامًا جادًا بمشاركة فئات الشباب الذين يمثلون القاعدة الرئيسية في الهرم السكاني للبلاد، خاصة مع ترقب قانون الانتخابات الموحد تمهيدًا لانتخابات المجالس المحلية المتوقعة العام المقبل.

كما تستدعي اهتمامًا خاصًا بأولوية تفعيل الحقوق الاجتماعية المكفولة في الدستور لضمان المواطنة وتعزيز المشاركة، وخاصة تفعيل المساواة وضمان تكافؤ الفرص لإنهاء ميراث الظلم الاجتماعي وفتح باب الأمل، والتوقعات بتفعيل الاستحقاق الدستوري في موازنة العام المقبل (2016 – 2017)، جنبًا إلى جنب مع الإسراع بإدماج المبادئ الواضحة للحقوق والحريات في الدستور، بما يُسهم في فتح المجال العام للمشاركة السياسية والمجتمعية لكافة القطاعات على قدم المساواة.

ومع التقدير للخطوات التي اتخذتها الدولة في معالجة قضايا الحبس الاحتياطي والعفو عن السجناء المحكوم عليهم في قضايا تتصل بالشأن السياسي، فلا تزال العديد من الخطوات موضع ترقب على هذا الصعيد.

وعلى صلة بذلك، تستدعي المنظمة مسودة التقرير الموجز (غير النهائي) عن أعمال المائدة المستديرة حول “تحديات وفرص تفعيل حقوق الإنسان في الدستور المصري” الذي يتضمن اتجاهات النقاش التي جرت خلال هذه الفعالية المتخصصة، التي خاطبت هواجس اجتماعية بشأن مساعي بعض القطاعات لإضعاف الاستحقاقات الدستورية الأساسية، وعُنيت بوضع ملامح للسياق الحالي، وتوصيات عامة، وعدد من الأولويات التشريعية من منظور حقوق الإنسان والزوايا الأخرى ذات الصلة.