إصابة شرطى بطلق نارى من سلاح مجند عن طريق الخطأ فى مطروح

>تبلغ لقسم شرطة مطروح من مستشفى مطروح العسكرى، بدخول الشرطى السرى حسن عبد الفتاح حسن زهران 29 سنة من قوة إدارة البحث الجنائى بمطروح، مصاباً بطلق نارى أعلى الكوع الأيسر، لها فتحتى دخول وخروج.

انتقلت على الفور قيادات المديرية لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المصاب أكد أنه أثناء تواجده بخدمة تمركز الكيلو 15، طريق مطروح - سيوة، وأثناء قيام أحد المجندين المتواجدين بالتمركز، بتنظيف سلاحه خرجت منه إحدى الطلقات، عن دون قصد أدت إلى إحداث إصابته.

>تم تحويل المصاب إلى مستشفى مصطفى كامل العسكرى بالإسكندرية لاستكمال العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة.