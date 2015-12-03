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المرور يضبط 711 مخالفة بمطالع ومنازل كبارى القاهرة الكبرى

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المرور يضبط 711 مخالفة بمطالع ومنازل كبارى القاهرة الكبرى المرور يضبط 711 مخالفة بمطالع ومنازل كبارى القاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 711 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 183 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 167 مخالفة مرورية بالقاهرة، 47 مخالفة مرورية بالجيزة، و 314 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365