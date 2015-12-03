"الإدارية العليا" ترفض طعنا يطالب بوقف إعلان نتيجة انتخابات بندر كفر الشيخ

قضت دائرة الفحص الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الخميس برفض الطعن المقام من أبو عباه عبد الله المحامى وكيلا عن مجدي محمود شراكي المرشح عن دائرة بندر كفر الشيخ، الذي يطالب بوقف وإلغاء إعلان النتيجة في الجولة الأولى والثانية، وما يترتب عليه من آثار وإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين في وقت آخر.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 13799 لسنه 62 قضائية عليا كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بكفر الشيخ، ورئيس اللجنة العامة بالدائرة الأولى ببندر كفر الشيخ.

واستند الطعن على ما شاب عملية الاقتراع والفرز من مسالب ترتب عليها البطلان وما تضمنه المحضران المحرران بمعرفة شرطة كفر الشيخ والقوى المؤمنة لأعمال اللجان الفرعية 49 و50 من ضبط شخصين ومعهما سيارة وعدد 9 تذاكر للمترشح الفردى وثماني لمرشح القائمة و82 كارت لمرشح حزب النور رقم 6 وحرر محضر ضدهم حمل رقم 3223 .