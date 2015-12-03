أخبار عاجلة

13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
«تعليم الكبار» تستغيث بالوزير: «حقوقنا بتضيع» -
البنك الأهلي: توقف مؤقت لخدمات البطاقات الإئتمانية الأحد المقبل -
التخطيط: 30% زيادة في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة لمواجهة التضخم -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... تربية الدواجن في المنزل -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " : طريقة إختيار الفرخة الصحيحة الغير مريضة -
أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"الإدارية العليا" ترفض طعنا يطالب بوقف إعلان نتيجة انتخابات بندر كفر الشيخ

Google+ Print
"الإدارية العليا" ترفض طعنا يطالب بوقف إعلان نتيجة انتخابات بندر كفر الشيخ "الإدارية العليا" ترفض طعنا يطالب بوقف إعلان نتيجة انتخابات بندر كفر الشيخ
قضت دائرة الفحص الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الخميس برفض الطعن المقام من أبو عباه عبد الله المحامى وكيلا عن مجدي محمود شراكي المرشح عن دائرة بندر كفر الشيخ، الذي يطالب بوقف وإلغاء إعلان النتيجة في الجولة الأولى والثانية، وما يترتب عليه من آثار وإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين في وقت آخر.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 13799 لسنه 62 قضائية عليا كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بكفر الشيخ، ورئيس اللجنة العامة بالدائرة الأولى ببندر كفر الشيخ.

واستند الطعن على ما شاب عملية الاقتراع والفرز من مسالب ترتب عليها البطلان وما تضمنه المحضران المحرران بمعرفة شرطة كفر الشيخ والقوى المؤمنة لأعمال اللجان الفرعية 49 و50 من ضبط شخصين ومعهما سيارة وعدد 9 تذاكر للمترشح الفردى وثماني لمرشح القائمة و82 كارت لمرشح حزب النور رقم 6 وحرر محضر ضدهم حمل رقم 3223 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365