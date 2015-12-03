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"الإدارية العليا" تقضى برفض طعن يطالب بوقف انتخابات الجمالية ومنشية ناصر

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"الإدارية العليا" تقضى برفض طعن يطالب بوقف انتخابات الجمالية ومنشية ناصر "الإدارية العليا" تقضى برفض طعن يطالب بوقف انتخابات الجمالية ومنشية ناصر
قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حجازى نائب رئيس المجلس، برفض الطعن المقام من حسن أحمد عبد العال، المرشح عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار فيما تضمنه من تحديد يومى الإعادة فى الأول والثانى من ديسمبر موعدًا لإجراء الإعادة فى دائرة الجمالية بين أربعة مرشحين ليس من بينهم الطالب، وإعادة تحديد موعد الانتخابات بين جميع المرشحين.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 13787 كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بجنوب القاهرة. وقال الطعن، إن اللجنة العامة فى تجميعها للعملية الانتخابية التى بدأت فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات شابها العوار.

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مصر 365