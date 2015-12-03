أخبار عاجلة

13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
«تعليم الكبار» تستغيث بالوزير: «حقوقنا بتضيع» -
البنك الأهلي: توقف مؤقت لخدمات البطاقات الإئتمانية الأحد المقبل -
التخطيط: 30% زيادة في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة لمواجهة التضخم -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... تربية الدواجن في المنزل -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " : طريقة إختيار الفرخة الصحيحة الغير مريضة -
أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«مصر للطيران» تنفي تحقيق الأموال العامة في وقائع فساد بوزارة الطيران

Google+ Print
«مصر للطيران» تنفي تحقيق الأموال العامة في وقائع فساد بوزارة الطيران «مصر للطيران» تنفي تحقيق الأموال العامة في وقائع فساد بوزارة الطيران

 

للطيران – أرشيفية

نفت شركة “مصر للطيران” ما تردد مؤخرا عن فتح نيابة الأموال العامة التحقيق في وقائع فساد بقطاع الخدمات الأرضية بوزارة الطيران المدني.

وقالت الشركة – في بيان اليوم الخميس – إن الخبر الذي تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية في الفترة الأخيرة تحت عنوان “نيابة الأموال العامة تحقق في وقائع فساد بقطاع الخدمات الأرضية بوزارة الطيران المدني” والذي يدور حول تقديم رشاوى لمسؤلين بالجهاز المركزي للمحاسبات لعدم كشف وقائع الفساد وإهداء 10 سيارات للجهاز مقابل ذلك هو “معلومات مغلوطة وغير صحيحة جملة وتفصيلا”.. لافتة إلى أن هذا التوضيح يأتي حفاظا على صورتها وصورة الجهاز الموقر أمام الرأي العام.

وأوضحت الشركة أنه طبقا للوائح والقواعد المعمول بها فى كافة قطاعات الدولة فإن تلك السيارات لإستخدام أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات الموقر للحضور إلى مقار العمل والعودة إلى منازلهم، ويتم ذلك مقابل التنازل عن بدل الانتقال الثابت والذي يتم خصمه من مستخدمي هذه السيارات، ويتم توريد جزء منه للشركة والباقي يتم توريده لوزارة المالية حسب اللوائح المنظمة في هذا الشأن.

وأهابت “مصر للطيران” الإعلام بتحري الدقة عند نشر أو إذاعة أي معلومات خاصة بها، وأن يتم الرجوع إلى المصادر الرسمية بالشركة حفاظا على سمعة الشركة الوطنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94

الهدف الوحيد لفريق كمبالا سيتي في مرمى النادي المصري في الدقيقة 94

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

كأس الكونفدرالية: ملخص الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية