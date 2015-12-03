محافظ سوهاج يشكل لجنة من 3 نواب لإعادة توزيع المعينين بمسابقة "التعليم"

قرر المجلس الإقليمى للتربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى جلسته الثانية اليوم تشكيل لجنة لوضع ضوابط إعادة توزيع المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم فى المسابقة الأخيرة لوزارة التربية والتعليم طبقا للاحتياجات وتوفيقا لأوضاع المعلمين الجدد .

وأوضح بيان للمحافظة أن اللجنة تضم أعضاء مجلس النواب وائل المشنب وهشام الشطورى ومصطفى سالم وعادل شهاب الشريف، إضافة إلى الدكتورة صباح صابر عميد كلية التعليم الصناعى والدكتور عادل محمود الخلفى رئيس مجلس الأمناء.

كما ناقش المجلس إنشاء دراسة الجدوى لإنشاء مصنع لمبات LED واختيار أنسب الأماكن لإنشاء المصنع المقرر تكلفته 6 ملايين جنيه.

وتطرق المجلس لتطبيق القانون رقم 155 الخاص بكادر المعلمين كذلك وحصر جميع المعاهد الأزهرية غير المستغلة (أراضى ومبانى).

وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بحصر المدارس التى بدون أسوار وسرعة معالجة المشكلة للحفاظ على سلامة وأمن الأطفال، وعرض مذكرة بعودة المعلمين الذين سبق فصلهم لعدم حصولهم على الدبلومة التربوية لتثبيتهم خلال المدة المحددة لذلك .

وشدد المحافظ على وضع ضوابط تحكم حصول المعلم على إجازة من التأمين الصحى وخاصة فى حالة النقل أو الندب، كما ناقش التوسيع فى إنشاء تخصصات تفيد سوق العمل فى مدارس التعليم المزدوج ومنها إنشاء تخصصات الجلود ونحت الرخام.