إعادة 12 طن "زريعة" لبحيرة مريوط فى الإسكندرية قبل تهريبها

أكد أحمد حلمى عبد الجواد، رئيس هيئة الثروة السمكية على حرص الهيئة على البعد الاجتماعى للصيادين والقضاء على تداعيات أزمة الغرق والأمطار الغزيرة، وأزمة نفوق الأسماك ببحيرة مريوط.

وشدد على التصدى للأزمة من خلال إصلاح جسر الريشة الذى أدى إلى اختلاط مياه البحيرة بمياه الصرف الزراعى، وتوفير كميات من الأسماك الزريعة لتعويض الصيادين عن كميات الأسماك النافقة.

كما أشاد بجهود شرطة المسطحات المائية حيث تم ضبط 12 طنا من الزريعة وإعادتها مرة أخرى للبحيرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفى الذى عقد عصر اليوم، بالمقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية ببوكلى، بحضور الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لاستعراض جهود المحافظة فى مواجهه أزمة الأمطار والاستعدادات للنوات القادمة.