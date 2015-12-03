محافظ قنا ينتقل إلى موقع حريق السنترال

انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا إلى موقع الحريق الذى اندلع صباح اليوم بمقر سنترال قنا، لمتابعة آخر التطورات فى الحادث.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح الهجان أن رجال الحماية المدنية سيطروا على النيران فى عدد من الغرف على سطح مبنى السنترال وتضم أجهزة الشلاتر الخاصة بتشغيل الإنترنت.
وكلف محافظ قنا بإعداد تقرير شامل عن أسباب الحريق وتقدير قيمة التلفيات الناتجة عنه، فيما ذكر مدير عام منطقة اتصالات قنا أن الاتصالات الدولية والمحلية تعمل بشكل طبيعى وسيتم إعادة تشغيل خدمات الإنترنت الخاصة بالبنوك خلال 24 ساعة.