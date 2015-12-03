محافظ قنا ينتقل إلى موقع حريق السنترال

انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا إلى موقع الحريق الذى اندلع صباح اليوم بمقر سنترال قنا، لمتابعة آخر التطورات فى الحادث.

وأوضح الهجان أن رجال الحماية المدنية سيطروا على النيران فى عدد من الغرف على سطح مبنى السنترال وتضم أجهزة الشلاتر الخاصة بتشغيل الإنترنت.

وكلف محافظ قنا بإعداد تقرير شامل عن أسباب الحريق وتقدير قيمة التلفيات الناتجة عنه، فيما ذكر مدير عام منطقة اتصالات قنا أن الاتصالات الدولية والمحلية تعمل بشكل طبيعى وسيتم إعادة تشغيل خدمات الإنترنت الخاصة بالبنوك خلال 24 ساعة.