أخبار عاجلة

13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
«تعليم الكبار» تستغيث بالوزير: «حقوقنا بتضيع» -
البنك الأهلي: توقف مؤقت لخدمات البطاقات الإئتمانية الأحد المقبل -
التخطيط: 30% زيادة في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة لمواجهة التضخم -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... تربية الدواجن في المنزل -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " : طريقة إختيار الفرخة الصحيحة الغير مريضة -
أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ قنا ينتقل إلى موقع حريق السنترال

Google+ Print
محافظ قنا ينتقل إلى موقع حريق السنترال محافظ قنا ينتقل إلى موقع حريق السنترال
انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا إلى موقع الحريق الذى اندلع صباح اليوم بمقر سنترال قنا، لمتابعة آخر التطورات فى الحادث.

وأوضح الهجان أن رجال الحماية المدنية سيطروا على النيران فى عدد من الغرف على سطح مبنى السنترال وتضم أجهزة الشلاتر الخاصة بتشغيل الإنترنت.

وكلف محافظ قنا بإعداد تقرير شامل عن أسباب الحريق وتقدير قيمة التلفيات الناتجة عنه، فيما ذكر مدير عام منطقة اتصالات قنا أن الاتصالات الدولية والمحلية تعمل بشكل طبيعى وسيتم إعادة تشغيل خدمات الإنترنت الخاصة بالبنوك خلال 24 ساعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365