محافظ القليوبية يضع حجر الأساس لـ3 مشروعات حيوية بمدينة بنها

قام المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بوضع حجر الأساس لثلاثة مشروعات جديدة سيتم إنشاؤها بمدينة بنها بجانب المشروعات التى نفذت خلال الفترة الماضية لتيسير الحركة المرورية بالمدينة وتجميلها، حيث سيتم إنشاء نفق المحافظة وإنشاء نفق سعد زغلول بجانب النفق القديم، ليصبح اتجاهين، بالإضافة إلى تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها .

كما قام المحافظ بجولة تفقدية لمشروعات مدينة بنها والتى شملت نفق المنشية وكورنيش النيل على الرياح التوفيقى وميدان المحطة وميدان سعد زغلول وميدان الإشارة ورافقه خلال الجولة المهندس أسامة عقيل أستاذ الطرق بجامعة عين شمس.

وصرح عبد الظاهر خلال وضع حجر الأساس لنفق سعد زغلول، بأن المحافظة ستقوم بإنشاء النفق لفك الأزمة المرورية بميدان سعد زغلول ومدينة بنها بالكامل كما سيتم عمل رصيف للمشاه بالنفق بمساحة 5 متر، فضلا عن ترميم ورفع كفاءة النفق القديم، مشيرا إلى أننا بصدد عمل منظومة طرق متكاملة ستحل أزمة المرور بمدينة بنها .

وقال المهندس أسامة عقيل، إن نفق المحافظة الجديد والذى سيقام بميدان الإشارة سيلغى كل التقاطعات السطحية ووضع له خطة زمنية حوالى أربعة شهور ونصف حيث قمنا بعمل تصميم بسيط واقتصادى للنفق ولن تتأثر الحركة المرورية بالميدان حيث سيتم عمل خطة لتحويل الحركة المرورية حتى لا تتأثر بمناطق العمل وتكلفة النفق حوالى 10 ملايين جنيه.

كما أضاف عقيل، أن محافظ القليوبية وضع خطة متكاملة لحل جميع المشاكل المرورية على مستوى مدينة بنها والتى شملت إنشاء نفق المنشية الجديد وتحويل شارع الكورنيش مع شارع سعد زغلول وتطويرهم ورفع كفاءتهم وتحويلهم لنظام الاتجاه الواحد، بالإضافة إلى رفع كفاءة شارع فريد ندا بالكامل وكورنيش بنها بالكامل فضلا عن إنشاء 2 كوبرى على الرياح التوفيقى وتطوير مدخل ميت غمر ومدخل المنصورة وتم الانتهاء من 90% من المشروعات المرورية بمدينة بنها.