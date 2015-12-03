بالصور.. ندوة عن سمات الشخصية السوية لدى طلاب المدارس بالوادى الجديد

>عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد بالتعاون مع مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية اليوم، لقاء إعلاميا حول "سمات الشخصية السوية" بمدرسة الخارجة الثانوية بنات.

حاضرت فى الندوة إسراء سنوسي مدرس مساعد بقسم علم النفس بكلية التربية، حيث قالت إن الشخصية السوية يعنى توافق أفكار ومشاعر وسلوك الفرد مع بعضها البعض، ثم تناولت بالتفصيل سمات وخصائص الشخصية السوية من حيث تقبل الشخص لذاته وتقبل الآخرين له .

وأوضحت أن شعور الفرد باستقلاليته وقدرته على مواجهة المشكلات والتعامل معها من أسس تكوين الشخصية السوية، وذلك من خلال تحليه بالصبر والثقة بالنفس والتكيف مع الواقع، وفى نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار والمناقشة، وتمثلت الأسئلة في طرق الاستذكار الجيد وتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .



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