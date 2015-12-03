محافظ سوهاج: إزالة 29 حالة تعد على الأراضى الزراعية

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له اليوم، أن الوحدات المحلية لمراكز البلينا وطهطا ودار السلام قامت بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 29 حالة تعد على الأراضى الزراعية، حيث تمت إزالة عدد 14 حالة تعد على الأراضى الزراعية ناحية مركز البلينا، وإزالة عدد 10 حالات تعد على الأراضى الزراعية ناحية مركز طهطا، وكذلك إزالة عدد 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية ناحية مركز دار السلام.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة، للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

كما أعلن محافظ سوهاج أنه تم تنفيذ عدد 16 مشروعًا من مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة والتى من المقرر الانتهاء منها خلال شهر ديسمبر الحالى والتى تساهم فى زيادة كمية المياه المنتجة وتلبية احتياجات المواطنين من المياه ومشروعات الصرف الصحى.

وأكد المحافظ أنه تجرى الآن أعمال التشغيل والتجارب والتسليم لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم نجاح العينة الأولى وأخذ العينة الثانية من محطة مياه طما بطاقة 85/170 ألف م3/يوم بتكلفة 240 مليون جنيه، وتم نجاح العينة الأولى وأخذ العينة الثانية والثالثة من محطة مياه طهطا الجديدة "شطورة" بطاقة 52/104 ألف م3/يوم بتكلفة 230 مليون جنيه، كما تم نجاح الثلاث عينات وجار التسليم الابتدائى لمحطة مياه الأحايوة شرق بأخميم بطاقة 20ل/ث بتكلفة 16 مليون جنيه، وتم نجاح العينة الأولى وجار أخذ الثانية من محطة مياه الزهراء بمركز ومدينة طما بطاقة 50ل/ث بتكلفة 15 مليون جنيه، وجار أخذ العينات من محطة نقالى بالمنشاة "المكتب العربى" بطاقة 100م3/ س بتكلفة 10 ملايين جنيه، وجار تسليم عدد 2 محطة نقالى أخرى بالمنشاة "مصنع الطائرات" بطاقة 100م3/س للمحطة الواحدة، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه بالنسبة لمشروعات الصرف الصحى فقد تم التسليم النهائى لعدد 3 مشروعات والمتمثلة فى صرف صحى قرية نجع الهيش "مركز جهينة" بتكلفة 10 ملايين جنيه، وصرف صحى مدينة المراغة محطة 2،3 بتكلفة 80 مليون جنيه، وصرف صحى جرجا بتكلفة 280 مليون جنيه، وتم التسليم الابتدائى لمشروع صرف صحى جهينة بتكلفة 80 مليون جنيه، أما صرف صحى الرياينة بطما بتكلفة 14 مليون جنيه، وصرف صحى الحسنة بطما بتكلفة 7 ملايين جنيه، وصرف صحى نزلة عبد الله بطما أيضا بتكلفة 6 ملايين جنيه فيتم الصرف على محطة معالجة صرف صحى طما بطاقة 35 ألف م3/يوم وجار التسليم النهائى فى نهاية الشهر الحالى.

وبالنسبة لمشروعات صرف صحى الحرافشة بجهينة بتكلفة 25 مليون جنيه، وصرف صحى عنيبس بجهينة 25 مليون جنيه أيضا فيتم الصرف على محطة معالجة صرف صحى طهطا بطاقة 30 ألف م3/يوم، ويتم التسليم النهائى أيضا بنهاية ديسمبر الجارى، وجار استكمال مشروع صرف صحى مدينة المراغة محطة رقم 1 فرعية ضمن محطة معالجة المرغة /جهينة بطاقة 30 ألف م3/يوم، ضمن مشروع صرف صحى المراغة المتكامل والتسليم نهاية الشهر الحالى أيضا.