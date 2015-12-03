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محافظ المنوفية: إزالة كل الدعاية الانتخابية على حساب المرشحين

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محافظ المنوفية: إزالة كل الدعاية الانتخابية على حساب المرشحين محافظ المنوفية: إزالة كل الدعاية الانتخابية على حساب المرشحين
ترأس اليوم محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور سكرتير عام المحافظة اللواء محمد الشيخ، والسكرتير العام المساعد مصطفى بيومى، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنوفية، ورئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية، ورؤساء مجالس المدن، ومديرى المديريات.

وافتتح الدكتور هشام عبد الباسط المجلس بتوجيه الشكر والتقدير لكافة الجهات التنفيذية، والتى ساهمت بشكل فعال فى إنجاح العملية الانتخابية بشكل مشرف، تفتخر به المحافظة على مستوى الجمهورية، كما هنأ الجميع بإتمام المرحلة الانتقالية، والانتهاء من الاستحقاق الثالث والاخير لخارطة الطريق، لتبدأ مصرنا الحبيبة مرحلة جديدة من العمل الدؤوب بتعاون كافة أجهزة الدولة.

ووجه عبد الباسط رؤساء المراكز والمدن بضرورة إزالة كافة ملصقات الدعاية الانتخابية خلال موعد قصاه الأحد القادم على حساب المرشحين أنفسهم، وكلف إدارة المتابعة بالرقابة والاشراف على رفع كافة صور الدعاية من جميع الشوارع والمنشآت العامة والميادين .

فيما شدد عبد الباسط باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد العبارات العدائية من التيارات الهدامة على المنشآت الحكومية ومحاسبة رؤساء هذه المصالح فلا يليق المكتوب والموجود مشيرا أن الهذه المنشآت واجهة الدولة فلا يليق ترك مثل هذه العبارات .

وأمر المحافظ رؤساء المجالس والمدن بضرورة التعاون مع اعضاء البرلمان الجديد لما له من دورين مهمين الدور الرقابى والدور التشريعى مؤكدا انه يجب علينا كجهة تنفيذية مساندة هذا البرلمان بكل قوة ليحقق الهدف المرجو منه دون ، فضلا عن ضرورة عرض أى طلبات مقدمة من السادة اعضاء البرلمان على المحافظ شخصيا كى نتعاون جميعا لرفعة هذا الوطن.

وأكد المحافظ على ضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة بكل ما اوتينا من ادوات ومعدات مطالبا رؤساء مجالس المدن بعمل دعاية كافية لمنافذ بيع سلع القوات المسلحة بالمراكز والمدن ومراقبة الاسواق بالتنسيق مع مديرية والطب البيطرى والصحة حتى يشعر المواطن بان الجميع يعمل على رفع مستوى معيشته بثبات الاسعار وتوافر السلع قائلا للمواطن " انت فى قلبى وخاطرى ونساعدك".

ووجه رؤساء المدن بأن يظلوا يقظين مع المرور على كافة القرى وتقديم تقرير عن هذه المتابعة للمساهمة فى حل مشكلات القرية كأنك رئيس للقرية ومعاقبة المتخاذلين قائلا لرؤساء المراكز والمدن "فأنت لك كل الحق فى محاسبة المقصرين من رؤساء القرى والوحدات المحلية" ، اما فيما يخص الجهات التى لاتقع تحت سلطة رؤساء المراكز والمدن مثل العيادات الخاصة والصدليات فلابد من سرعة اخطار الجهات المختصة بالرقابة عليها لسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضمانا لصحة المواطن وسلامته .

كما وجه عبد الباسط رؤساء المراكز والمدن بالانتهاء من النواحى الجمالية للشوارع والميادين، بالتعاون مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة الانتهاء من الأعمال الموجودة فى الشوارع والميادين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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