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"الإدارية العليا" ترفض طعناً يطالب بإلغاء انتخابات شبرا الخيمة أول

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"الإدارية العليا" ترفض طعناً يطالب بإلغاء انتخابات شبرا الخيمة أول "الإدارية العليا" ترفض طعناً يطالب بإلغاء انتخابات شبرا الخيمة أول
قضت دائرة الفحص الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم،الخميس برفض الطعن المقام من هيثم صقر المحامى وكيلا عن اسامة محمد عبد اللطيف عن دائرة شبرا الخيمة الذي تطالب ببطلان العملية الانتخابية بدائرة شبرا الخيمة اول والغاء الاعادة بين المرشحين.
>واختصمت الدعوى التي حملت رقم 13800 لسنه 62 قضائية عليا كلا من رئيس اللجنه العليا للانتخابات ورئيس اللجنه العامه للانتخابات.

وقال الطعن انه وجد مخالفات جسيمة بمحاضر الفرز باللجان الفرعية, كذلك فتح احد الصناديق في غير موعد بدء الفرز الساعه 8 مساء بلجنه 50 ومقرها مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية وتم تحرير محضر بالواقعه حمل رقم 8531 لسنه 2015 شبرا الخيمه وايضا فتح صندوق لجنة 58 الساعة 8:30 وتم تحرير محضر حمل رقم 9011 لسنه 2015 شبرا الخيمه, وطرد مناديب المرشحين من اللجان وعدم السماح لهم بحضور الفرز داخل اللجان.

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مصر 365