وزير الأوقاف يؤكد على أهمية التدريب الأئمة

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على أهمية التدريب وتفعيل دوره، وبخاصة فيما يتصل بتصحيح المفاهيم الخاطئة التي صارت جزءًا رئيسًا في جميع برامج التدريب، وذلك في جولة ميدانية له لمتابعة الدورات العلمية والتدريبية للأئمة والمفتشين بمركز التدريب بمسجد النور.

وقال وزير الأوقاف إن الوزارة جادة في انطلاق عمل أكاديمية الأوقاف العالمية لتدريب الأئمة وإعداد المدربين، التي تتضمن تدريبًا علميًا ومهاريًا، إضافة إلى التدريب النوعي في مجال اللغات الذي سيبدأ مطلع يناير المقبل بإذن الله تعالى بثلاث لغات، هي : الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، إضافة إلى التدريب في مجال التواصل عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل المختلفة.