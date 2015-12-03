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صور| تشييع جثمان شهيد القوات المسلحة من أسيوط‎

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صور| تشييع جثمان شهيد القوات المسلحة من أسيوط‎ صور| تشييع جثمان شهيد القوات المسلحة من أسيوط‎

جنازة الشهيد النقيب طيار خالد خشيله

شيع أهالي مدينة أسيوط، اليوم، جثمان الشهيد النقيب طيار خالد خشيله في جنازة مهيبة من مسجد عمر مكرم بوسط مدينة أسيوط، أحد أفراد طاقم الطائرة الهيلكوبتر العسكرية التابعة للجيش المصري التى سقطت يوم 28 نوفمبر على طريق الإسماعيلية الصحرواي أثناء قيام الطائرة بمهام التأمين الجوي، ونقل على إثرها الطاقم إلى مستشفى المركز الطبي العالمي بالإسماعيلية ولفظ النقيب الشهيد أنفاسه الأخيرة بالمستشفى متأثرًا بإصابته.

ووصل جثمان الشهيد عصر اليوم، ليلقى في انتظاره آلاف المواطنين من أهالي مدينة أسيوط، والكثير من زملائه وبعض القيادات الأمنية في الحربية.

وذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عبر الصفحة الرسمية أن سبب سقوط المروحية هو عطل فني مفاجئ أدى إلى سقوطها بمنطقة مزارع 6 أكتوبر على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

 

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