إحالة شاب قتل زوجة أبيه بتهشيم رأسها بزجاجة فى الوراق لمحكمة الجنايات

أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد الحمزاوى رئيس النيابة، "محمد.ص" 26 سنة والمتهم بقتل زوجة أبيه والشروع فى قتل والده بمنطقة الوراق، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات، وجاء أمر الإحالة بعد اكتمال أدلة الثبوت وورد التقارير الفنية والطبية وتحريات الأجهزة الأمنية التى دعمتها شهادة الشهود.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المتهم "محمد.ص" 26 سنة تعدى بالضرب على زوجة أبيه المجنى عليه بزجاجة فوق رأسها، بسبب تحريضها لوالده ضده ما دفعه لطرده من العمل معه بمحل الكشرى الذى يملكه ومعاملته معاملة سيئة، وأنه طعنها عدة طعنات نافذة فى الصدر والظهر أودت بحياتها قبل وصولها إلى المستشفى.

وأضافت التحقيقات، أن والد المتهم حينما عاد إلى المنزل وفوجئ بزوجته تنزف الدماء حاول اسعافها إلى أن "محمد.ص" باغت الأب هو الآخر فطعنه طعنة نافذة فى الجهة اليسرى من الصدر، وفر هارباً ونجح الأهالى فى نقل الأب الجريح إلى المستشفى وهناك تلقى العلاج واستقرت حالته الصحية.

وكانت معاينة النيابة العامة التى أجرها المستشار بدر مراون مدير النيابة، لمحل الواقعة قد كشفت وجود آثار تهشم زجاج فى الشقة وحبل استخدمه المجنى عليه فى توثيق يد المجنى عليها _زوجة الأب_ وسلاح الجريمة المستخدمة فى الواقعة _السكين_، وبمناظرة جثة الضحية تبين وجود عدة طعنات متفرقة فى الجسد وآثار خنق فى الرقبة، وضربات قوية على الرأس.