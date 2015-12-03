بيان لرئاسة الجمهورية: السيسى أكد لرجال الأعمال ضمان الدستور والقانون للحقوق

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لقاءً موسعاً مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك فى حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار، والسياحة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بتأكيد حرصه على التواصل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة ما لديهم من اقتراحات والتعرف على ما يواجهونه من صعوبات حتى يتسنى تذليلها، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على توفير مناخ صحى للعمل والاستثمار بما يساهم فى النهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالدور المحورى الذى يقوم به القطاع الخاص فى مصر باعتباره شريكاً فى جهود التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى المساهمة القيمة للقطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى ومشاركته فى تنفيذ المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة وتوفيره فرص العمل للشباب.

كما شدد الرئيس على أن الدولة حريصة على سيادة القانون وتُعلى قيم العدالة والمساءلة.

وأكد الرئيس على احترام جميع جهات الدولة للملكية الخاصة، وأن الدستور والقانون يضمنان بشكل كامل حقوق الأفراد والشركات الخاصة، مؤكداً عدم وجود أي أساس للتخوف من المساس بتلك الحقوق.