علامات الإصابة بفقر الدم أهمها قرح الفم وضعف التركيز.. أعرف طرق التشخيص

أسباب الإصابة بفقر الدم
>هناك العديد من الأسباب التى تقف وراء الإصابة بفقر الدم، أهمها سؤ التغذية وعدم إمداد الجسم بالعناصر الهامة والضرورية لإتمام وظائفه.
>كما تعد مشاكل الجهاز الهضمى والتمثيل الغذائى من أهم الأسباب التى تؤدى للتعرض لفقر الدم.
علامات الإصابة بفقر الدم
>هناك بعض العلامات التى تظهر على الجسم، ويمكن من خلالها الاستدلال على الإصابة بفقر الدم.
> أهم تلك العلامات يوضحها فى السطور التالية أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف وهم:
1- تسارع ضربات القلب واضطرابات التنفس.
>2- تقصف الأظافر وسقوط الشعر.
>3- شحوب البشرة وخاصة بشرة الوجه.
>4- ضعف الشهية للطعام.
>5- الدوار وخاصة عند تغير وضع الجسم والحركة المفاجئة.
>6- صداع مقدمة الرأس.
>7- قلة التركيز وضعف الذاكرة.
>8- تقرحات الفم والشفاه.
>9- الإرهاق السريع عند بذل أى مجهود بدنى.
>10- الهالات السوداء تحت العين وخاصة النوع غير الوراثى.
>تشخيص فقر الدم
>ينصح خالد يوسف فى حالة ظهور تلك الأعراض، بضرورة التوجه فورا إلى الطبيب المختص، وإجراء صورة دم كاملة لتشخيص فقر الدم، وتحديد نسب العناصر الناقصة بالدم وعلاجها بالمكملات الغذائية
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