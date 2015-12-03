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علامات الإصابة بفقر الدم أهمها قرح الفم وضعف التركيز.. أعرف طرق التشخيص

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علامات الإصابة بفقر الدم أهمها قرح الفم وضعف التركيز.. أعرف طرق التشخيص علامات الإصابة بفقر الدم أهمها قرح الفم وضعف التركيز.. أعرف طرق التشخيص
فقر الدم من الأمراض التى ينتج عنها العديد من المضاعفات الصحية غير المستحبة.

أسباب الإصابة بفقر الدم
>هناك العديد من الأسباب التى تقف وراء الإصابة بفقر الدم، أهمها سؤ التغذية وعدم إمداد الجسم بالعناصر الهامة والضرورية لإتمام وظائفه.
>كما تعد مشاكل الجهاز الهضمى والتمثيل الغذائى من أهم الأسباب التى تؤدى للتعرض لفقر الدم.

علامات الإصابة بفقر الدم
>هناك بعض العلامات التى تظهر على الجسم، ويمكن من خلالها الاستدلال على الإصابة بفقر الدم.
> أهم تلك العلامات يوضحها فى السطور التالية أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف وهم:

1- تسارع ضربات القلب واضطرابات التنفس.
>2- تقصف الأظافر وسقوط الشعر.
>3- شحوب البشرة وخاصة بشرة الوجه.
>4- ضعف الشهية للطعام.
>5- الدوار وخاصة عند تغير وضع الجسم والحركة المفاجئة.
>6- صداع مقدمة الرأس.
>7- قلة التركيز وضعف الذاكرة.
>8- تقرحات الفم والشفاه.
>9- الإرهاق السريع عند بذل أى مجهود بدنى.
>10- الهالات السوداء تحت العين وخاصة النوع غير الوراثى.
>تشخيص فقر الدم
>ينصح خالد يوسف فى حالة ظهور تلك الأعراض، بضرورة التوجه فورا إلى الطبيب المختص، وإجراء صورة دم كاملة لتشخيص فقر الدم، وتحديد نسب العناصر الناقصة بالدم وعلاجها بالمكملات الغذائية
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