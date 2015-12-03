علامات الإصابة بفقر الدم أهمها قرح الفم وضعف التركيز.. أعرف طرق التشخيص

فقر الدم من الأمراض التى ينتج عنها العديد من المضاعفات الصحية غير المستحبة.

أسباب الإصابة بفقر الدم

>هناك العديد من الأسباب التى تقف وراء الإصابة بفقر الدم، أهمها سؤ التغذية وعدم إمداد الجسم بالعناصر الهامة والضرورية لإتمام وظائفه.

>كما تعد مشاكل الجهاز الهضمى والتمثيل الغذائى من أهم الأسباب التى تؤدى للتعرض لفقر الدم.

علامات الإصابة بفقر الدم

>هناك بعض العلامات التى تظهر على الجسم، ويمكن من خلالها الاستدلال على الإصابة بفقر الدم.

> أهم تلك العلامات يوضحها فى السطور التالية أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف وهم:

1- تسارع ضربات القلب واضطرابات التنفس.

>2- تقصف الأظافر وسقوط الشعر.

>3- شحوب البشرة وخاصة بشرة الوجه.

>4- ضعف الشهية للطعام.

>5- الدوار وخاصة عند تغير وضع الجسم والحركة المفاجئة.

>6- صداع مقدمة الرأس.

>7- قلة التركيز وضعف الذاكرة.

>8- تقرحات الفم والشفاه.

>9- الإرهاق السريع عند بذل أى مجهود بدنى.

>10- الهالات السوداء تحت العين وخاصة النوع غير الوراثى.

>تشخيص فقر الدم

>ينصح خالد يوسف فى حالة ظهور تلك الأعراض، بضرورة التوجه فورا إلى الطبيب المختص، وإجراء صورة دم كاملة لتشخيص فقر الدم، وتحديد نسب العناصر الناقصة بالدم وعلاجها بالمكملات الغذائية

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