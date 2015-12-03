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«الإبراشي ورولا ومنير» يغيبون عن برامجهم لأسباب مختلفة

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«الإبراشي ورولا ومنير» يغيبون عن برامجهم لأسباب مختلفة «الإبراشي ورولا ومنير» يغيبون عن برامجهم لأسباب مختلفة

وائل الإبراشي ورولا خرسا وأسامة منير

كتبت: إنجي لطفي

رصدت وكالة «ONA»، غياب ثلاثة إعلاميين عن الشاشة خلال الأسبوع الماضي، وهم الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج «العاشرة مساءً» على شاشة دريم، والإعلامي أسامة منير مقدم برنامج «أنا والنجوم وهواك» على محطة نجوم أف إم ، والإعلامية رولا خرسا مقدمة برنامج «ماذا بعد» على قناة LTC، لأسباب مختلفة.

بالنسبة للإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج “العاشرة مساءً” على شاشة دريم، فتغيب عن تقديم برنامجه منذ يوم الأحد الماضي بسبب وفاة والدته، حيث تم تشييع جنازة والدته بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

فيما اعتذر الإعلامي أسامة منير، مقدم برنامج ” أنا والنجوم وهواك”، على محطة نجوم أف إم، عن تقديم برنامجه يومي الأحد والثلاثاء بسبب إصابته ببرد شديد حال دون تقديمه للبرنامج.

كذلك الأمر حدث مع الإعلامية رولا خرسا مقدمة برنامج “ماذا بعد” علي شاشة LTC، حيث تغيب عن تقديم برنامجها منذ يوم الأثنين الماضي بسبب إصابتها ببرد وكتبت عبر صفحتها عن مرضها.

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