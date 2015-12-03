أخبار فلسطين اليوم ..استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى القدس

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس إصابة شرطى بجروح جراء عملية طعن قرب البلدة القديمة فى القدس قبل استشهاد المهاجم برصاص الاحتلال.

ويعد هذا الهجوم هو الأخير فى سلسلة من عمليات الطعن التى يقوم بها فلسطينيون ضد إسرائيليين منذ اسابيع.

ومن أخبار فلسطين اليوم ايضا، أصيب ستة فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال فى بلدة أبو ديس شرقى القدس المحتلة على خلفية إقدام الاحتلال على إعدام شاب يدعى مازن عربية (37 عاما) رميا بالرصاص فى قرية (حزما) بزعم مهاجمته للجيش.

وقال مصدر فى طواقم الهلال الاحمر إن شابا أصيب بالرصاص الحى بقدمه، فيما أصيب 5 آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق تم نقلهم إلى عيادات وطوارئ مستشفى المقاصد فى بلدة أبو ديس.

وكشف أن القوى الوطنية فى المدينة أعلنت الحداد والإضراب 3 أيام؛ حدادا على روح الشهيد فى بلدتى أبو ديس مسقط رأس الشهيد والعيزرية شمال شرق القدس المحتلة

وشملت اخبار فلسطين اليوم ايضا ، أكد رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله الحكومة تتواصل مع أحرار العالم من الدول الشقيقة والصديقة لإنهاء الاحتلال الغاشم لأبناء شعب فلسطين. جاء ذلك فى الاحتفال باليوم الوطنى لإسبانيا بحضور القنصل العام الإسبانى خوان خوسيه اسكوبار والذى اقيم اليوم الخميس برام الله بحضور العديد من الشخصيات وسفراء من دول العالم.