أخبار عاجلة

13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
«تعليم الكبار» تستغيث بالوزير: «حقوقنا بتضيع» -
البنك الأهلي: توقف مؤقت لخدمات البطاقات الإئتمانية الأحد المقبل -
التخطيط: 30% زيادة في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة لمواجهة التضخم -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... تربية الدواجن في المنزل -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " : طريقة إختيار الفرخة الصحيحة الغير مريضة -
أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. مقتل صحفية صومالية فى انفجار سيارة مفخخة فى مقديشو

Google+ Print
بالصور.. مقتل صحفية صومالية فى انفجار سيارة مفخخة فى مقديشو بالصور.. مقتل صحفية صومالية فى انفجار سيارة مفخخة فى مقديشو
لفظت صحفية صومالية انفاسها بالمستشفى بعد تعرضها للإصابة فى انفجار سيارة ملغومة فى مقديشو اليوم الخميس .

اليوم السابع -12 -2015

وكانت هندية حاجى محمد، إذاعة مقديشو الرسمية ، فى طريقها إلى منزلها قادمة من إحدى الجامعات المحلية عندما انفجرت قنبلة مثبتة بسيارتها عند حوالى الساعة 1145 صباحا بالتوقيت المحلى (0845 بتوقيت جرينتش).

اليوم السابع -12 -2015

وقال صحفى رفض:" اعتقد انها كانت مستهدفة لعملها فى إذاعة مقديشو الرسمية.

اليوم السابع -12 -2015

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار ولكن حركة الشباب المسلحة كانت قد تعهدت باستهداف العاملين فى والموظفين الدوليين الآخرين فى الصومال.

اليوم السابع -12 -2015

وهندية هى أرملة على نور، الرئيس السابق للأخبار بالتليفزيون الوطنى الصومالى ، الذى لقى حتفه فى تفجير انتحارى بسيارة ملغومة إضافة إلى اثنين من الصحفيين الصوماليين فى عام .2012

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك