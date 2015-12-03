بالصور.. مقتل صحفية صومالية فى انفجار سيارة مفخخة فى مقديشو

لفظت صحفية صومالية انفاسها بالمستشفى بعد تعرضها للإصابة فى انفجار سيارة ملغومة فى مقديشو اليوم الخميس .

وكانت هندية حاجى محمد، إذاعة مقديشو الرسمية ، فى طريقها إلى منزلها قادمة من إحدى الجامعات المحلية عندما انفجرت قنبلة مثبتة بسيارتها عند حوالى الساعة 1145 صباحا بالتوقيت المحلى (0845 بتوقيت جرينتش).

وقال صحفى رفض:" اعتقد انها كانت مستهدفة لعملها فى إذاعة مقديشو الرسمية.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار ولكن حركة الشباب المسلحة كانت قد تعهدت باستهداف العاملين فى الحكومة والموظفين الدوليين الآخرين فى الصومال.

وهندية هى أرملة على نور، الرئيس السابق للأخبار بالتليفزيون الوطنى الصومالى ، الذى لقى حتفه فى تفجير انتحارى بسيارة ملغومة إضافة إلى اثنين من الصحفيين الصوماليين فى عام .2012