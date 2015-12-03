أخبار اليمن اليوم.. السودان يقرر إرسال 1500 عسكرى لليمن

ركزت أخبار اليمن اليوم على الجانب الأمنى، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، قال الرئيس السودانى عمر البشير، إن بلاده "جاهزة" لإرسال لواء إضافى يضم 1500 عسكرى؛ للمشاركة فى استعادة الشرعية فى اليمن.

وأضاف البشير فى لقاء مع قناة العربية الإخبارية اليوم الخميس، عشية مقتل أول جندى سودانى فى تعز أن السودان ملتزم بمساهمة فاعلة ضمن قوات التحالف العربى، الذى تقوده السعودية حتى يحقق أهدافه.

وحول العلاقة مع إيران، أبدى الرئيس السودانى انزعاجا من التمدد الإيرانى فى المنطقة العربية، مؤكدا منع النشاط الثقافى الإيرانى فى السودان، وإن كانت العلاقات الدبلوماسية ظلت قائمة. يشار إلى أن الخارجية السودانية أعلنت - فى وقت سابق -أن مشاركة الخرطوم فى التحالف، الذى تقوده السعودية ضد ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح فى اليمن، تأتى من منطلق الحرص على عودة الشرعية اليمنية، وأمن المنطقة والسعودية.

ومن أخبار اليمن اليوم أيضا، ذكرت مصادر قبلية اليوم الخميس أن عناصر تنظيم داعش قاموا بخطف وإعدام اثنين من أبناء قبيلة العوالق وهى قبيلة معروفة فى حضرموت فى جنوب شرق اليمن.

وقال أحد أعيان القبيلة لوكالة الانباء الفرنسية إن التنظيم المتطرف قام بتنفيذ الإعدام بالرجلين الأربعاء دون أن يحدد أسباب ذلك. وقال مصدر آخر إن الرجلين وهما هاشم الطوسى وأحمد مقلم الطوسى قتلا فى سيئون ثانى كبرى مدن محافظة حضرموت.

ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، أعلن المجلس العسكرى بمحافظة تعز، أن 41 من عناصر ميليشيات الحوثيين وصالح قتلوا وجرح العشرات منهم فى المعارك التى شهدتها جبهات القتال فى تعز بين قوات الجيش الوطنى والمقاومة المدعومين بقوات التحالف العربى والميليشيات المتمردة.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس فى تقريره اليومى عن سير العمليات العسكرية لتحرير المحافظة أن 6 من عناصر الجيش والمقاومة قتلوا فى العمليات وأصيب 13، كما قتل 6 من المدنيين فى القصف العشوائى للميليشيات على الأحياء السكنية، وأصيب 8 آخرون. وأضاف المركز أن طائرات التحالف قصفت الليلة الماضية تجمعات للميليشيات فى منطقة نجد قسيم غرب المدينة والحوبان ومعسكر الإذاعة وحوش المرتفعات شرق المدينة.