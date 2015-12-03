أخبار سوريا اليوم.. الخارجية الأمريكية: يمكننا هزيمة داعش فى غضون شهور

الجيش السورى يحكم سيطرته على تل جعيرى بريف حلب الجنوبى

تناولت أخبار سوريا اليوم، تصريحات وزير الخارجية جون كيرى بأنه يمكن هزيمة تنظيم "داعش" فى غضون شهور من وقف إطلاق نار بين حكومة سوريا والمعارضين المعتدلين وبدء عملية انتقال سياسى، كما ركزت أخبار سوريا اليوم، على الحرب الميدانية الدائرة بين الجيش السورى وتنظيم داعش.>تناولت أخبار سوريا اليوم سيطرة الجيش السورى على ريف حلب، حيث أعلن مصدر عسكرى اليوم إحكام السيطرة على تل جعيرى بريف حلب الجنوبى بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيى تنظيم “جبهة النصرة” والتنظيمات الإرهابية.

وذكر المصدر فى تصريح لوكالة سانا السورية، أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى المؤازرة "نفذت عملية اتسمت بالدقة والسرعة وسعت خلالها نطاق سيطرتها فى الريف الجنوبى لمدينة حلب عبر إحكام السيطرة الكاملة على تل جعيرى الواقع جنوب تل دادين".

وبين المصدر أن عملية السيطرة تمت بعد “القضاء على أعداد من الإرهابيين الذين كانوا يتحصنون فى التل وتدمير تحصيناتهم وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم، فى حين باشرت وحدات الهندسة تفكيك العبوات الناسفة التى زرعوها فى التل ومحيطة لإعاقة تقدم الجيش”.

كيرى: يمكننا هزيمة داعش فى غضون شهور من انتقال سياسى بسوريا