أخبار العراق اليوم.. أوباما: لن أحارب داعش بـ"غزو العراق"

تناولت أخبار العراق اليوم، تصريحات الرئيس الأمريكى باراك اوباما التى قال فيها إنه لن يحارب داعش بغزو العراق، كما ركزت أخبار العراق اليوم على الغارات التى شنتها قوات التحالف على تنظيم داعش الإرهابى.

وأفاد بيان اليوم الخميس بأن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة قصف تنظيم داعش فى سوريا ونفذ 14 ضربة جوية أمس الأربعاء، كما وجه 18 ضربة جوية للتنظيم المتشدد فى العراق.

وقالت قوة المهام المشتركة فى البيان: إن الضربات فى سوريا جرت فى أجزاء مختلفة من البلاد منها ست قرب دير الزور، حيث قصفت رؤوس ثلاثة آبار فى حقل نفطى. كما استهدفت ثلاث ضربات قرب البوكمال رؤوس آبار.

وقال البيان: إن التحالف شن ثمانى هجمات ضد داعش بالقرب من الرمادى واستهدف وحدات تكتيكية ودمر نفقا وسيارة ملغومة ومواقع قتالية وأسلحة ومركبة.

أمريكا تعتزم نشر قوات خاصة فى العراق

>كما ركزت أخبار العراق اليوم على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن عزمها نشر وحدة من القوات الخاصة قريبا فى العراق، وقالت واشنطن إن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى يؤيد مساعى واشنطن فى هذا الخصوص.

وقال البنتاجون: إنه ينوى نشر وحدة من القوات الخاصة قوامها نحو 200 جندى فى العراقى فى وقت قريب، للمشاركة فى قصف تنظيم داعش.

وأكدت الولايات المتحدة أن العبادى يؤيد مساعى واشنطن لإرسال عناصر القوات الخاصة الأمريكية إلى بلاده.

أوباما: لن أحارب داعش بـ"غزو العراق"

>وتناولت أخبار العراق اليوم، تصريحات الرئيس الأمريكى باراك أوباما التى قال فيها إن إرسال الولايات المتحدة مزيداً من القوات لمحاربة تنظيم داعش لا يعنى أنه سيسير على نهج غزو للعراق فى 2003.

وأضاف فى مقابلة مع شبكة (سى.بى.إس) "لن نشرع فى غزو بالعراق أو سوريا على غرار غزو العراق بإرسال كتائب تتحرك عبر الصحراء."

لكنه قال "أبدى وضوحا شديداً فى أننا سنضيق الخناق دوماً على داعش وسندمره فى النهاية، وهذا يتطلب منا توفير مكون عسكرى لفعل ذلك".