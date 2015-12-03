ضبط 120 كيلو أسماك البقرة السامة فى أسواق الإسكندرية

واصلت إدارة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية حملاتها المكبرة، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتم ضبط " رمضان. م"- 55 سنة بائع أسماك لحيازته وعرضه للبيع عدد "120 " كجم من أسماك البقرة السامه والغير صالحة للإستهلاك الآدمى، و " جامع. س"- 45 سنة المدير المسئول عن مخبز حر لقيامه بتجميع عدد "450 " كجم من الدقيق البلدى المدعم.

كما تم ضبط " طه. ع "- 42سنة صاحب محل بقاله لحيازته وعرضه للبيع عدد "82 " عبوة من البن منتهية الصلاحية وغير صالح للإستهلاك الآدمى ، و " محمد. م "- 40 سنة المدير المسئول عن محل لحيازته وعرضه للبيع عدد "740 " علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

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