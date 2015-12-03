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وصفة سحرية للتخلّص من الشعر فوق الشفة

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الخميس 03-12-2015 20:54

هل تعانين من مشكلة الشعر الزائد فوق الشفة، ولا تملكين الوقت الكافي لارتياد مراكز التجميل لإزالة الشعر؟
"سيدتي نت" يقدّم لك وصفة سحرية غنية بالفيتامينات ومضادة للأكسدة، تساعدك على حلّ مشكلة الشعر فوق الشفة.

المكونات:
ملعقتان صغيرتان من العسل الطبيعي.
ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون الحامض.
ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

طريقة التحضير:
1- تُمزج جميع المكونات في وعاء لتصبح مزيجاً متجانساً.
2- يوضع المزيج على منطقة الشعر فوق الشفة.
3- يترك المزيج لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، وتتمّ إزالة الخليط بواسطة فوطة مبللة بالماء الدافئ. وأخيراً، تُشطف المنطقة بالماء البارد.
4- تكرر هذه العملية من 2 إلى 3 مرات أسبوعياً لضمان عدم نمو الشعر من جديد.

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