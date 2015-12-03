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أحلام تعتمد المكياج العربي ولا تعترف بقوته

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الخميس 03-12-2015 17:13

تعتبر النجمة أحلام من أكثر النجمات العربيات الناشطات على إنستقرام، وهي تتميز بجمالها العربي اللافت. تنشر أحلام صورها مع خبيرة التجميل معصومة وعند مصفف الشعر طوني صوايا. وتشتهر بحبها للمكياج العربي القوي. لكنها تشدد على أن الجمال النابع من الداخل هو الأساس وهو الذي يؤثر على الشكل الخارجي. وكتبت تعليقاً على إحدى صورها المنشورة على انستقرام: " مهما تعددت الفرش والألوان سأبقى مثل ما أنا"

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من صورها الجمالية على إنستقرام أيضاً، مكياج قوي مع الرموش المستعارة وخدعة تكبير العين بالكحل الأبيض. تعرف أحلام كيف تؤسس بشرتها بشكل صحيح، لا سيما مع الأي لاينر المجنح. من مستحضرات التجميل التي تنشرها أحلام على إنستقرام " سوربرايس مي" Surprise Me علبة تحتوي على مجموعة منتجات تجميلية مختارة بعناية تصلك إلى منزلك كل شهر. ماسكارا لرموش كثيفة وطويلة " بلاك اكستيسي" Black Ecstasy من "جيورجيو أرماني" Giorgio Armani. كريم أساس يخفي كل العيوب ويوحّد لون البشرة " كومبليكشن انهايسينغ برايمير" Complexion Enhancing Primer من "توم فورد" Tom Ford. مجموعة تأسيس البشرة " كوكوا كونتور" Cocoa Contour من "تو فيسد" Two Faced .
وأنت، سيدتي،هل تفضلين أحلام مع أو بدون مكياج؟

تابعي أيضاً:

بالفيديو: تَستخدم المكياج يومياً لتخدع الناس بجمالها

خاص سيدتي: فيديو جمال يحقق نسبة مشاهدة عالية جداً

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