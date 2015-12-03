الأي لاينر المجنح مع المكياج الأزرق للعيون الداكنة

يبدو أن المكياج الأزرق هو الأقرب إلى قلوب النساء العربيات، إذ يعكس جمالاً وبريقاً مميزاً على عيونهن الداكنة ، وهو ما يجعل منه مكياجاً لكل الفصول، ولا يقتصر على الصيف فقط .

في هذا الموضوع، اخترنا لكنّ مكياجاً مميزاً جداً بتدرجات الأزرق من الفاتح إلى الداكن للحصول على عيون براقة. ولمزيد من التميز ،تم اختيار الأي لاينر المجنح ليمنح عينيك مزيداً من الاتساع.

تحتاجين إلى :

أساس مناسب للون بشرتك.

- ظلال عيون باللون الأزرق الفاتح وآخر بدرجة غامقة غير لامعة .

-أي لاينر أسود.

-قلم كحل أسود جاف.

-ماسكرا سوداء .

أحمر شفاه باللون الكرزي.

مكياج ناعم لإطلالة التربان البرتقالي

خطوات تطبيق المكياج :

- طبّقي كريم الأساس على الوجه والرقبة، بشكل متساوٍ.

- ارسمي بالكحل الجاف حدود الأي لاينر المجنّح الذي ترغبين في تطبيقه.

- طبّقي ظلال العيون على عينيك، اللون الفاتح في الجهة الداخلية والغامق للجهة الخارجية.

- ارسمي بالكحل الجاف الخطّ الرفيع على جفنك السفليّ.

- أعيدي ـ الآن ـ رسم الأي لاينر السائل فوق الكحل الجافّ للحصول على رسم أي لاينر دقيق ومميز.

-لا تنسي الماسكرا، فهي تُضيف كثافة إلى رموشك، وتجعل نظرتك تبدو أجمل.

والآن، طبّقي أحمر الشفاه الكرزي لإطلالة مميزة .

تابعي أيضاً:

للمحجبات بالفيديو : كونتورينغ خاص يعكس جمالك بالطرحة