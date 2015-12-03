أخبار عاجلة

13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
«تعليم الكبار» تستغيث بالوزير: «حقوقنا بتضيع» -
البنك الأهلي: توقف مؤقت لخدمات البطاقات الإئتمانية الأحد المقبل -
التخطيط: 30% زيادة في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة لمواجهة التضخم -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... تربية الدواجن في المنزل -
السفيرة عزيزة - سامي عايد " عضو رابطة منتجي الدواجن " : طريقة إختيار الفرخة الصحيحة الغير مريضة -
أشهر 16 عطلًا شائعًا بالسيارات: «رعشة» في الموتور أثناء التوقف -
السفيرة عزيزة - د/ يوسف العبد " عضو نقابة البيطريين " ... هناك كارثة مقبلة على الأبواب خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

الأي لاينر المجنح مع المكياج الأزرق للعيون الداكنة

Google+ Print

الخميس 03-12-2015 19:30

يبدو أن المكياج الأزرق هو الأقرب إلى قلوب النساء العربيات، إذ يعكس جمالاً وبريقاً مميزاً على عيونهن الداكنة ، وهو ما يجعل منه مكياجاً لكل الفصول، ولا يقتصر على الصيف فقط .
في هذا الموضوع، اخترنا لكنّ مكياجاً مميزاً جداً بتدرجات الأزرق من الفاتح إلى الداكن للحصول على عيون براقة. ولمزيد من التميز ،تم اختيار الأي لاينر المجنح ليمنح عينيك مزيداً من الاتساع.

تحتاجين إلى :

أساس مناسب للون بشرتك.
- ظلال باللون الأزرق الفاتح وآخر بدرجة غامقة غير لامعة .
-أي لاينر أسود.
-قلم كحل أسود جاف.
-ماسكرا سوداء .
أحمر شفاه باللون الكرزي.

مكياج ناعم لإطلالة التربان البرتقالي

خطوات تطبيق المكياج :

- طبّقي كريم الأساس على الوجه والرقبة، بشكل متساوٍ.
- ارسمي بالكحل الجاف حدود الأي لاينر المجنّح الذي ترغبين في تطبيقه.
- طبّقي ظلال العيون على عينيك، اللون الفاتح في الجهة الداخلية والغامق للجهة الخارجية.
- ارسمي بالكحل الجاف الخطّ الرفيع على جفنك السفليّ.
- أعيدي ـ الآن ـ رسم الأي لاينر السائل فوق الكحل الجافّ للحصول على رسم أي لاينر دقيق ومميز.
-لا تنسي الماسكرا، فهي تُضيف كثافة إلى رموشك، وتجعل نظرتك تبدو أجمل.
والآن، طبّقي أحمر الشفاه الكرزي لإطلالة مميزة .

 

تابعي أيضاً:

للمحجبات بالفيديو : كونتورينغ خاص يعكس جمالك بالطرحة

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب