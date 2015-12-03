نصيحة Cara Delevingne لسيدات الخليج

بعد الخبرة التي اكتسبتها العارضة الشابة Cara Delevingne في مجال التجميل تنصح كل سيدة وخصوصاً سيدات الخليج اللاتي يعانين من مناخ شديد الجفاف بألا يضعن الكثير من كريمات الأساس على البشرة عند الخروج من المنزل، فهي دائماً تردد جملة: "لا تضعي الكثير من كريم الأساس".

والسبب في ذلك هو أن الكثير من الفتيات يضعن طبقات من كريم الأساس لتحسين مظهر البشرة، ولكن مع الطقس البارد والجاف فإن جزيئات اللون تتجمع على سطح البشرة، مما يظهرها بشكل قشور أو حبيبات، والحل لهذه المشكلة هو وضع طبقة خفيفة من الأساس مسبوقة بطبقة من الكريم المرطب على البشرة.