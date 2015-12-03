البانجو يسبب الانفصام والموت المبكر وتلف الألياف العصبية بالمخ

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن تدخين الماريجوانا أو البانجو قد يضر الألياف العصبية التى تربط بين خلايا الدماغ.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات وفحوصات الرنين المغناطيسى لما يقرب من 100 شخص بما في ذلك بعض الأشخاص الذين يعانون من الزهايمر أو الخرف، ووجدوا أن البانجو يسبب أضرار جسيمة تلحق بالمادة البيضاء الموجودة في الدماغ، التى تسمى "الجسم الثفنى" المسئولة عن ربط الأعصاب ببعضها.

وقال كبير الباحثين الدكتور باولا دازان، من معهد الطب النفسى، وعلم النفس وعلم الأعصاب كلية كينج لندن، أن العديد من الدراسات السابقة أظهرت أن البانجو يسبب أعراضا غير طبيعية، منها الانفصال عن الواقع.

وأضاف الباحثون أنه سبب انتشار الأشخاص الذين يعانون من انفصام الشخصية، كما أنه يتلف خلايا المخ، إضافة إلى أنها تسبب الموت المبكر والسكتة الدماغية.

ونشرت الدراسة على الإنترنت مؤخرا فى دورية الطب النفسى، كما جاءت نتائجها عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.