آنا ديلو روسو تحتفل مع توري برتش في إفتتاح بوتيكها في قطر 

تتشارك شركة توري برتش مع آنا ديلو روسو، رئيسة التحرير والمستشارة في مجال الإبداع في مجلة فوج اليابان، في الإحتفال بإفتتاح بوتيك توري برتش في لاجونا مول في قطر في شهر ديسمبر (كانون الاول).

"نحن مسرورون جدا أن نحتفل بإطلاق بوتيكنا في قطر مع آنا ديلو روسو. "آنا" إمرأة فريدة من نوعها، أسلوبها مميز جداً وخاص الى أقصى الحدود. روحها المبدعة وحبها للألوان هو حقاً أمر ملهم": صرحت الرئيسة التنفيذية والمصممة توري برتش.

سينطلق الحدث بحفل كوكتيل يقام في المتجر في 9 ديسمبر، يحضره مجموعة من الذواقين في الدوحة، وسائل الإعلام وكذلك ضيوف من المشاهير. ستقوم ديلو روسو بتبادل نصائح الموضة وبالتحدث مع الضيوف خلال زيارتهم للمتجر واكتشافهم لمجموعات الملابس الخاصة بالعطلات. وفي اليوم التالي، ستستضيف دورات تصميم خاصة مع مجموعة مختارة من النساء القطريات.

وقد كلفت توري برتش Happy Menocal، وهي فنانة من نيويورك اشتهرت بلوحاتها المائية الغريبة والمميزة، لتشارك في هذا الحدث عبر فنها الخاص.

وتماشياً مع جمالية متاجر توري برتش الأخرى، يتميز بوتيك لاجونا مول بشعورٍ شبيه بالمنزل – تمنح الأرضيات المصنوعة من البلوط والرخام وكذلك الجدران التي يدخلها الرافية والمزينة بثريات من الذهب خلفية محايدة لمزيج متطور من الأساس والتجهيزات، بما في ذلك الستائر الحريرية الهدلة، الأرائك المخملية التي يدخلها ريش البط البري والوسائد المطرزة بالأزرق والأبيض.

تشكيلة واسعة من مجموعة توري بورتش ستعرض داخل المتجر، بما فيها الملابس الجاهزة، الأحذية، حقائب اليد، السلع الجلدية الصغيرة، الساعات، المجوهرات، والنظارات وغيرها من الأكسسوارات.