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مؤتمر عن صناعة الأعلاف من مخلفات النخيل بالوادى الجديد نهاية ديسمبر الجارى

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مؤتمر عن صناعة الأعلاف من مخلفات النخيل بالوادى الجديد نهاية ديسمبر الجارى مؤتمر عن صناعة الأعلاف من مخلفات النخيل بالوادى الجديد نهاية ديسمبر الجارى
قال المهندس عادل ربوح النقيب الفرعى للمهندسين بالوادى الجديد: إن النقابة تستعد لعقد مؤتمر متخصص فى نهاية شهر ديسمبر الجارى لدراسة تصنيع أعلاف الدواجن من جريد النخيل بالتعاون مع محافظة الوادى الجديد، وبحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم.

وأضاف ربوح أن عددا من الباحثين المتخصصين سوف يشاركون فى المؤتمر منهم الدكتور حامد الموصلى أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للتنمية الذاتية والدكتور علاء الدين أحمد الطحان أستاذ تغذية الحيوان بمركز البحوث الزراعية والدكتور أحمد إبراهيم الفحَّام رئيس قسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة.

وأوضح ربوح أن هذا المشروع سوف يحقق عدة مكاسب اقتصادية وبيئية تتضمن الاستفادة القصوى من مخلفات النخيل والحد من ظاهرة الحرائق التى تنشب فى مزارع النخيل، وكذلك توفير أعلاف الدواجن من تلك المخلفات وتحقيق فائض كبير جدا يمكن تصديره للخارج وخاصة أن المحافظة تحتوى على أكثر من 2 مليون نخلة.

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مصر 365