بالصور.. سكان المناصرة وزرزارة فى بورسعيد يحتجون على عدم تسكينهم

نظم سكان قرية المناصرة وعشوئيات منطقة زرزارة اليوم وقفة احتجاجية، بسبب رفض محافظ بورسعيد مجدى نصر الدين تسليم 1200 أسرة من عشوائيات زرزارة وحدات سكنية خصصها لهم المحافظ السابق اللواء سماح قنديل بمستندات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية قبل 4 سنوات.

ويطالب سكان المناصرة بعودتهم إلى مساكن الأمل الجديدة التى تم تشيدها لقاطنى عشش زرزارة بحى الضواحى مع إعادة وحداتهم السكنية بقرية المناصرة المحرومة من التعليم والصحة والموصلات إلى المحافظة.

وحاول المتظاهرون قطع طريق شارع 23 يوليو بجوار مبنى الديوان العام للمحافظة، ولكن الأجهزة الأمنية تدخلت ووعدتهم بالسعى لحل الأزمة مع المحافظ والجهات المعنية.

وناشد المتضرون الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لحل أزمتهم بعد تجاهل المحافظ مجدى نصر الدين كل مطالبهم المشروعة ورفض مقابلتهم على حد قولهم.



>