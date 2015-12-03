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محافظ الشرقية يزور مستشفى سرطان الأطفال 57357 لدعم مبادرة طالب ابتدائى

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محافظ الشرقية يزور مستشفى سرطان الأطفال 57357 لدعم مبادرة طالب ابتدائى محافظ الشرقية يزور مستشفى سرطان الأطفال 57357 لدعم مبادرة طالب ابتدائى
زار الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية مستشفى الأطفال 57357 فى إطار دعمه ورعايته لمبادرة الطالب زياد محمد فرماوى بمعهد أنشاص الرمل الإبتدائى النموذجى بمحافظة الشرقية لدعم المستشفى.

تقدم الطالب زياد بمبادرة لدعم المستشفى، لاقت استحسان محافظ الشرقية، واستقبال الطالب وعميد المعهد الشيخ عيد حجازى والدكتور السيد سراج وكيل الأزهر الشريف بالشرقية ومحمد حلمى مشرف النشاط بالمعهد وقدم الدعم للمبادرة ووعد الطالب زياد بمصاحبته لزيارة المستشفى، وذلك لتنمية مشاعر الانتماء وحب مؤسسات الدولة ودعمها لدى الأطفال باعتبارهم مستقبل الوطن الواعد.
>اليوم السابع -12 -2015

ومن جانبه، صرح الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية عقب تفقده مستشفى الأطفال بأن المستشفى صرح عظيم يستحق أن يفتخر به المصريون لأن الإدارة والإرادة قد تحققا فى تلك المستشفى التى تقدم خدماتها وفق أحدث الأساليب العلمية والتعليمية على مستوى العالم بالمجان لأطفال .

وأضاف الدكتور رضا أنه يجب أن تتكافل جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وكذلك المواطنين لدعم مؤسسات الدولة، خاصة فى مجال الرعاية الصحية والتى تعود بالنفع على الأجيال القادمة بأن تكون قادرة على البناء والعطاء من خلال الوقاية والعلاج لهم، مما قد يصيبهم من أمراض.
>اليوم السابع -12 -2015

واختتم محافظ الشرقية تصريحاته بأن الطالب زياد لم يستصغر دوره فى المجتمع وهذه رسالة لنا جميعا بأننا لابد وأن نبنى فى البلد كل قدر استطاعته حتى نشعر جميعا بالتغيير إلى الأفضل .
>اليوم السابع -12 -2015

ومن جانبه، قال الطالب زياد محمد فرماوى بأنه بعد أن استمع وتجول هو وأصدقائه بالمعهد فى جولة تعريفية بما تقدمه مستشفى الأطفال لعلاج مصابى السرطان بأنه عرف قيمة العلم والإيمان فى بناء الأوطان وأنه سعيد بمبادرته لأنها علمته بأن لكل إنسان رسالة فى الدنيا وهى الإصلاح والإعمار فى الأرض.
>اليوم السابع -12 -2015

واختتم زياد حديثه بشكر إدارة مستشفى الأطفال على حسن الاستقبال له ولزملائه والترحيب بمبادرته وكذلك شكره للسيد محافظ الشرقية لدعمه لعمله التطوعى، داعيا المحافظ لزيارة معهده الابتدائى النموذجى وعرض شعوره ومشاركته للطالب وزملائه من خلال حديثه لكل طلاب المعهد بأنشاص الرمل.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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