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محافظة أسيوط تجرى تدريبا ميدانيا على مواجهة السيول والكوارث

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محافظة أسيوط تجرى تدريبا ميدانيا على مواجهة السيول والكوارث محافظة أسيوط تجرى تدريبا ميدانيا على مواجهة السيول والكوارث
أجرت محافظة أسيوط تدريبا ميدانيا وبيانا عمليا على سيناريو مواجهة السيول بقرية درنكة بمركز أسيوط، فى إطار تنفيذ التدريبات الميدانية على خطط مواجهة الكوارث، وذلك بحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة، ومحمد فؤاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ونبيلة محمود رئيس مركز أسيوط، ومدحت محمد حسن مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وأكد اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة استعدادات المحافظة لمواجهة السيول، للحفاظ على أرواح المواطنين دون وقوع أضرار جسيمة عن طريق اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتجهيز مخرات السيول بمراكز المحافظة لاستيعاب السيول والأمطار فى حالة سقوطها، لضمان سهولة وكفاءة تشغيلها وقت الحاجة، موضحاً أن التدريب أوضح بعض الملاحظات التى سيتم تلاشيها، وإضافة عدد من الاحتياجات الأخرى التى يمكن أن تحدث فى حالة وقوع كارثة، حيث تتم الاستفادة من هذه التجرية .

وأشار السكرتير العام إلى مشاركة كل المديريات والجهات الخدمية والمعنية بالمحافظة فى البيان العملى حيث شارك كل من (القوات المسلحة، التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، الصحة، الإنقاذ السريع، الأمن، الوحدة المحلية بمركز أسيوط)، مضيفاً أن معدات التدريب تضمنت "خيام، أسرة، مراتب، بطاطين، ومطبخ ميدانى"، فضلاً عن مشاركة 28 شابا و2 من القادة لإنشاء معسكرات للإيواء بمدرستى درنكة الجديدة الابتدائية، ومصطفى حسانين عمر الثانوية.

من جانبه قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إن مثل هذه التجارب الميدانية والعملية تهدف إلى تدريب الأهالى والمسئولين ورفع كفاءتهم فى مواجهة تلك المخاطر والكوارث التى يمكن أن تواجهها المحافظة خاصة خلال فصل الشتاء موضحاً أنه تم إجراء التجربة والتدريب الميدانى على أرض الواقع للتدريب على مواجهة تلك المخاطر بحضور الأهالى والمسئولين.

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