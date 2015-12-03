«العجاتي»: قبلت استقالة «الصدر» الأمين العام لمجلس النواب لأنه لا يحمل «ليسانس حقوق»

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه قبل استقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب، والتي تقدم بها في وقت سابق، اليوم الخميس.

وأضاف العجاتي – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن اللواء خالد الصدر لا يحمل ليسانس في الحقوق، وهو شرط لتولي منصب الأمين العام لمجلس النواب، معربًا عن شكره وتقديره للصدر على الجهود التي بذلها خلال الفترة الماضية، والتي شهدت الاستعدادات لاستقبال النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية ومتابعته لأعمال تطوير مجلس النواب.

وأشار “العجاتي” إلى أنه سيقوم باختيار أمين عام جديد لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.