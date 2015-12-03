الظاهرة رونالدو: أتمنى فوز إنتر بالكالتشيو.. وروما في مستوى أقل من اللقب

أكد البرازيلي الظاهرة رونالدو أنه يتمنى فوز إنتر ميلان بالدوري الإيطالي هذا الموسم مشيرا إلى أن نابولي سيكون منافسا قويا على اللقب.

رونالدو لعب في صفوف إنتر ميلان 5 مواسم قبل أن ينتقل لريال مدريد في 2002 بعد أن قاد منتخب بلاده للقب الخامس في المونديال.

وقال رونالدو لصحيفة الميساجيرو "الدوري مازال طويلا وصعبا، لكن بعد الخسارة من نابولي مازلت أشجع إنتر فأنا قلبي ينبض للنيراتزوري وأنا مرتبط بمدينة ميلان كثيرا فلقد عشت بها 5 سنوات لن أنساهم".

وأضاف "لدي تأثير من ميلان جاره أيضا لكن يمكنني أن أقول إنتر كان مهما أكثر لي.. قضيت 5 سنوات مع الفريق وهذا وقت طويل".

وأردف "نابولي أيضا يعد منافسا لكنني أحذر من يوفنتوس أيضا حتى لو كانوا في مستوى أقل من السنوات الماضية لكنهم يظلوا أقوياء".

وتابع "روما لسباق الدوري؟ لا أعتقد ذلك فهم في مستوى أقل من ذلك".