فالنسيا يقدم جاري نيفيل مدربا للفريق رسميا

قدم نادي فالنسيا مدربه الجديد الإنجليزي جاري نيفيل في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس بعد أن وصل قائد مانشستر يونايتد السابق لإسبانيا.

وسيتولى جاري نيفيل قيادة فالنسيا حتى نهاية الموسم مع احتفاظه بعمل كمدرب بالجهاز الفني لمنتخب إنجلترا الأول.

وقال نيفيل في المؤتمر الصحفي "أنا متحمس جدا لهذه التجربة والمسؤوليات التي منحت لي وقبلتها، لعبت في استاد ميستايا قبل سنوات وأتذكر شغف الجماهير وأود أن استخدم هذا في الأسابيع المقبلة".

وأكد جاري نيفيل أن شقيقه فيل نيفيل سيعمل معه في الجهاز الفني بالإضافة لأسطورة فالنسيا السابق ميخيل أنجولو.