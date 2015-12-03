أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فالنسيا يقدم جاري نيفيل مدربا للفريق رسميا

Google+ Print
فالنسيا يقدم جاري نيفيل مدربا للفريق رسميا فالنسيا يقدم جاري نيفيل مدربا للفريق رسميا

قدم نادي فالنسيا مدربه الجديد الإنجليزي جاري نيفيل في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس بعد أن وصل قائد مانشستر يونايتد السابق لإسبانيا.

وسيتولى جاري نيفيل قيادة فالنسيا حتى نهاية الموسم مع احتفاظه بعمل كمدرب بالجهاز الفني لمنتخب إنجلترا الأول.

وقال نيفيل في المؤتمر الصحفي "أنا متحمس جدا لهذه التجربة والمسؤوليات التي منحت لي وقبلتها، لعبت في استاد ميستايا قبل سنوات وأتذكر شغف الجماهير وأود أن استخدم هذا في الأسابيع المقبلة".

وأكد جاري نيفيل أن شقيقه فيل نيفيل سيعمل معه في الجهاز الفني بالإضافة لأسطورة فالنسيا السابق ميخيل أنجولو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع