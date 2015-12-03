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الزند وسفير أوكرانيا يتفقان على توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم من رعايا البلدين

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الزند وسفير أوكرانيا يتفقان على توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم من رعايا البلدين الزند وسفير أوكرانيا يتفقان على توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم من رعايا البلدين

وزير العدل – احمد الزند

أكد وزير العدل المستشار أحمد الزند، وسفير أوكرانيا لدى هينادي لاتي، حرص البلدين على دعم وتعزيز التعاون المشترك بينهما في المجالات القضائية والقانونية، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل لسفير أوكرانيا بالقاهرة في حضور عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي، واتفق الجانبان على الإعداد لتوقيع اتفاقية لنقل المحكوم عليهم من رعايا البلدين لتنفيذ العقوبات المقضي بها ضدهم في بلد موطن كل منهم، وذلك من خلال مذكرة تفاهم بين البلدين، وكذلك توقيع اتفاقية أخرى تتعلق بالتعاون بين الجانبين في المجالات المدنية والتجارية.

وقال السفير الأوكراني، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 3 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت تطورًا إيجابيًا في العلاقات بين البلدين عبر تبادل زيارات الوفود والخبراء من الجانبين، مؤكدًا أن بلاده تتطلع لتطوير الحوار السياسي بين حكومتي البلدين وكذلك التعاون بين الوزارات المختلفة من كلا البلدين.

وأكد السفير الأوكراني حرص بلاده على تدفق سائحيها إلى المقاصد السياحية المختلفة في مصر، وبصفة خاصة انتظام الرحلات من المدن الأوكرانية مباشرة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، موضحًا أن تعداد السائحين الأوكرانيين إلى مصر يبلغ سنويًا نحو 400 ألف سائح.

من جانبه، أكد الزند حرص مصر على التعاون مع أوكرانيا في المجالات المختلفة، وزيادة استثماراتها وسائحيها إلى مصر.

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