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وزير الطيران يلتقي وزيري النقل والأوقاف الفلسطينيين للتنسيق لموسم العمرة

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جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل  وزير الطيران المدني، الطيار حسام كمال، وزير النقل والمواصلات الفلسطيني سميح طبيلة ووزير الأوقاف والشئون الدينية، يوسف أدعيس، والوفد المرافق لهما؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين والتنسيق المتبادل لنقل المعتمرين والحجاج الفلسطينيين وخاصة مع بداية موسم عمرة هذا العام، وكذلك مناقشة تجديد بنود بروتكول التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين الذي وقع عام 1994.

وأكد كمال أن «وزارة الطيران» لا تدخر جهدًا في تقديم الخبرة المصرية للجانب الفلسطيني الشقيق في كافة قطاعات الطيران المدني خاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الخاصة بالطيران والدعم الفني وعمليات الصيانة والتدريب.

وأضاف أن تحرص على تقديم كل التسهيلات اللازمة لسفر المواطنين والحجاج والمعتمرين الفلسطينيين عبر المطارات المصرية من خلال معبر رفح البري.

ومن جانبه تطلع سميح طبيلة وزير النقل الفلسطيني إلى توسيع اتفاقيات التعاون بين سلطتي الطيران المدني المصري والفلسطيني وعقد اجتماعات مشتركة بين المتخصصين وتعزيز التعاون بين الشركة الوطنية مصرللطيران والخطوط الجوية الفلسطينية.

وأعرب عن ثقته في دعم قطاع الطيران المدني المصري للجانب الفلسطيني وتقديم الكفاءات المصرية في هذا المجال لما لمصر من ثقل إقليمي ودولي وريادة في مجال الطيران المدني في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

Image-2 (1)وقدم  يوسف أدعيس وزير الأوقاف الفلسطيني الشكر للحكومة المصرية على توجيهاتها بتقديم كافة المساعدات وتذليل كافة العقبات أمام ضيوف الرحمن المسافرين من المعتمرين الفلسطينيين، وأشاد بمجهودات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة في نقل الحجاج الفلسطينيين خلال موسم الحج الماضي.

حضر اللقاء المهندس عزت شومان أمين عام وزراة الطيران المدني ومن الجانب الفلسطيني منصور إبراهيم مدير عام الخطوط الجوية الفلسطينية وحسام أبو الرب الوكيل المساعد لشئون الحج والعمرة ومسؤلين بوزارتي النقل والأوقاف الفلسطينية.

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