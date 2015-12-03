ملك المغرب ومحمد بن زايد يفتتحان مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"

افتتح الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" رسميا في جزيرة الماريه في أبوظبي .

حضر الافتتاح - الذي أُقيم في إطار احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الرابع والأربعين - الامير مولاي رشيد وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي بإمارة ابوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما حضر حفل الافتتاح معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة في ابوظبي والدكتورة مها بركات مدير عام هيئة الصحة أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين في المملكة المغربية.

ويعتبر مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" متعدد التخصصات وهو أحدث مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة المبادلة للتنمية (مبادلة).

كما حضر الحفل معالي خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة "مبادلة" ووليد المقرب المهيري رئيس مجلس الإدارة لمستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة في "مبادلة" والدكتور ديلوس طوبي كوسجروف الرئيس والمدير التنفيذي لـ "كليفلاند كلينك" في الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور توميسلاف ميهاليفتش الرئيس التنفيذي لمستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" إلى جانب كبار المسؤولين في "مبادلة" وعدد كبير من الأطباء والعاملين في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" ومن المسؤولين في القطاع الطبي .

وبدأ حفل الافتتاح الذي نظّم في حرم مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" بإلقاء معالي خلدون خليفة المبارك كلمة رحب فيها بصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والحضور.

> وتحدث خلدون خليفة المبارك عن الأهمية التي توليها القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للارتقاء بمختلف نواحي الحياة في دولة الإمارات وحرصها على أن ينعم أبناء هذا الوطن والمقيمين فيها بكل مقومات الحياة الكريمة ..مشيرا الى ان "مبادلة" قامت بإنجاز مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" الذي يعتبر الأحدث والأرقى في المنطقة انسجاما مع خطة التنمية الشاملة التي حددتها حكومة أبوظبي من خلال "رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030" وأحد أهدافها إنشاء قطاعٍ مستدامٍ للرعاية الصحية في الإمارة.

وقال معاليه ان "مبادلة" قامت بإنجاز هذا الصرح الكبير الذي يعتبر الأحدث والأرقى في المنطقة تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وكذلك الدعم المباشر الذي حظينا به من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بجانب متابعة واهتمام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وقد جسد هذا الدعم اهتمام القيادة التي تضع نصب أعينها إنشاء بنية تحتية يجري تنفيذها ضمن استراتيجية تنموية بعيدة المدى .

كما عرض فيديو تحدث عن "قصة الإمارات" بمناسبة أفراح الدولة باليوم الوطني من قدمته اشواق عبدالله من مبادلة.

وتضمن برنامج الافتتاح عرض فيديو يلقي الضوء على الخدمات الراقية التي يقدمها المستشفى في الرعاية الصحية الشاملة وقرب هذا الصرح الطبي من المنطقة الذي يعني عن مشقة السفر طلبا للعلاج المتميز .

بعدها القى الدكتور ديلوس طوبي كوسجروف الرئيس والمدير التنفيذي لـ "كليفلاند كلينك" في الولايات المتحدة الأمريكية كلمة اشاد فيها بالعلاقة الوطيدة بين المستشفى في أوهايو وامارك ابوظبي أثمرت عن شراكة قوية وفاعلة بين المستشفى ومبادلة للتنمية في تنفيذ مشاريع حيوية تقدم الخدمات الراقية للمجتمع في المجالات الصحية.

وأشار الى ان ابوظبي تحرص على توفير رعاية صحية عالمية المستوى لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة ونحن من جانبنا نؤكد حرصنا على ان نكون مساهمين فاعلين في تنفيذ هذه المساعي الخيرة.

بعد ذلك القى وليد المقرب كلمة قال فيها ان مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" ينضم إلى الإنجازات والمكتسبات الوطنية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مسيرة الاتحاد في ظل قيادتنا الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وأضاف ان مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" يأتي ليكمل مسيرة الرعاية الصحية الراقية لدولة الإمارات فقد استقبلنا منذ الافتتاح المبدئي والتدريجي للمستشفى في شهر مارس الماضي أكثر من 44 ألف مراجع وأجرينا فيه أكثر من 3000 عملية جراحية.

وتحدث عن أهمية المستشفى من حيث كونه امتدادا لنموذج الرعاية الصحية في "كليفلاند كلينك" في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعتبر أحد أعرق المستشفيات وأكثرها خبرة في العالم ما يجعل من "كليفلاند كلينك أبوظبي" امتدادا للتميز المهني الطبي والتاريخ العريق والخبرة الطويلة في مجال خدمات الرعاية الصحية الأمر الذي سيقلل من حاجة المرضى للسفر إلى الخارج لتلقي الرعاية الصحية فبإمكانهم الآن الحصول على هذه الرعاية إلى جانب ذويهم في ارض الوطن.

وقام الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتكريم الدكتور مارك هاريسون الرئيس التنفيذي السابق لمستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" الذي ساهم بالإشراف على إنشاء المستشفى منذ بداية المشروع حتى بدأ استقبال مرضاه في مرحلة الافتتاح التدريجي.

بعدها قام الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالضغط على زر الافتتاح لتدشين المستشفى رسميا ثم شاهدا والحضور لمحة سريعة عن مراحل تشييد وانشاء المستشفى حتى الانتهاء .

ويقدم مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" خدمات الرعاية الحرجة والملحّة عبر أكثر من 30 تخصّصاً طبياً وجراحياً تشملها 12 عيادة يطلق عليها "المعاهد" ومن ضمنها خمسة مراكز للتميز الطبي وهي مركز القلب والأوعية الدمويّة والأعصاب والعيون وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والرعاية الحرجة.