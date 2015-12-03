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شقيق الإرهابى "عبد الحميد أباعود" يتوعد فرنسا بانتقام دموى

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شقيق الإرهابى "عبد الحميد أباعود" يتوعد فرنسا بانتقام دموى شقيق الإرهابى "عبد الحميد أباعود" يتوعد فرنسا بانتقام دموى
وجه يونس أباعود، 15 عامًا، الشقيق الأصغر لعبد الحميد أباعود العقل المدبر لتفجيرات باريس الأخيرة، والمتنمى لتنظيم داعش أيضًا، تهديدًا للحكومة الفرنسية من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتوعد فيها بالقتل وإجراء عملية جديدة على الأراضى الفرنسية.

وكتب يونس أباعود: "لقد تمكنتوا من قتل أخى أبو عمر السوسى (اسم عبد الحميد أباعود فى سوريا) الذى وقع شهيدًا فى سان دنيس، ولكن أخوه ما زال على قيد الحياة، ونحن قادمون عليكم الآن يا عبيد الصليب"، وكان منشوره مرفق بصورته وهو يحمل سلاح كلاشنكوف.

جدير بالذكر أن الإرهابى الصغير يونس أباعود يبلغ من العمر 15 عامًا ترك الدراسة منذ عام ونصف، ليلتحق بأخيه فى مناطق القتال بسوريا، فى وقت سابق من 2014، ويشار إلى أن "يونس وأخاه هما أبناء رجل يدعى "عمر"، وهو صاحب متجر انتقل للعيش فى بلجيكا منذ ما يقرب من 40 عامًا.


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