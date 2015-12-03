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بالفيديو.. العثور على مصرى يقاتل فى "داعش" بسوريا بعد مزاعم اختفائه قسريا

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بالفيديو.. العثور على مصرى يقاتل فى "داعش" بسوريا بعد مزاعم اختفائه قسريا بالفيديو.. العثور على مصرى يقاتل فى "داعش" بسوريا بعد مزاعم اختفائه قسريا
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" جديد، يكشف العثور على مصرى يقاتل فى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا، بعد اختفائه لعدة أشهر.

وقالت مصادر إن كتابات وبيانات خرجت فى الفترة الأخيرة تتحدث عن اختفاء المصرى بطل فيديو "داعش" قسريًا دون دليل، قبل اكتشاف هروبه وانضمامه للتنظيم الإرهابى.

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فيديـــــو خطيــــــرمصري يحارب مع الدواعشة تم القبض عليه علي ايد الاكراد.. بيكشف انه من القاهرة و بيحارب مع كتيبة اسمها المرابطين كلها مصريين.

Posted by ‎الخبر نيوز‎ on Tuesday, June 30, 2015

ويظهر المصرى فى الفيديو، مقبوضًا عليه من قِبَل الأكراد الذين أجروا معه تحقيقًا أكد فيه جنسيته المصرية، وأنه من أبناء القاهرة، وانضم إلى إحدى كتائب تنظيم "داعش" الإرهابى تُسَمِّى كتبية "المرابطين" خصصها التنظيم للمصريين المنضمين لصفوفه.

ويؤكد الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعى بحسب المصادر، كذب الحملات التى تروج ضد بشأن قضية الاختفاء القسرى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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