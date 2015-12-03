الحلم أصبح حقيقة.. فيديو يوضح مراحل تنفيذ مشروع تطوير "شرق بورسعيد"

مشروع تطوير منطقة شرق بورسعيد جزءا من مشروع شامل وهو تطوير منطقة قناة السويس، لوضعها على خريطة الاستثمار العالمى، وقد صدر به قرار جمهورى يحدد النطاق الجغرافى له من بداية ميناء بورسعيد وغرب بورسعيد فى الشمال، حتى ميناء الادبية والعين السخنة فى الجنوب مرورا بمناطق صناعية، هى منطقة القنطرة غرب ومنطقة لوجستية وصناعية تكنولوجية فى منطقة شرق الإسماعيلية المعروفة باسم وادى التكنولوجيا، ومناطق صناعية ومحطات لإنتاج الكهرباء فى الجنوب شمال غرب خليج السويس وفى منطقة العين السخنة.>ويوضح الفيديو مشروع شرق بورسعيد فى إطار تطوير منطقة قناة السويس ومن منظور شامل للتنمية فى مصر ، دون وجود مانع من خلق استثمارات أجنبية جديدة، قادرة على إنعاش الاقتصاد المصرى وضخ عملات صعبة لإنعاش البيئة الاستثمارية والاقتصادية المصرية خلال الفترة الراهنة.

ويظهر بالفيدو الميناء البحرى العملاق، الذى يتكون من أربعة عناصر رئيسية، وهى أرصفة على الجانبين بينهم مجرى ملاحى فى المنتصف، وأرصفة باتجاه الغرب وأخرى بالشرق، بإجمالى 10 كيلو متر، المرحلة الأولى منها بإجمالى 5 كيلومترات، الرصيف الغربى منها طوله 2 كيلومتر، وعرضه 450 مترا، والرصيف الشرقى طوله 3 كيلومترات، وعرضه 500 متر بينهما مجرى مائى طوله 3 كيلومترات وعرضه 550 متر وعمقه 18.5 متر، والعنصر الثانى فى ميناء شرق بورسعيد هو "دائرة الدوران " فى منتصف الميناء بين الرصيفين وعلى امتداد المجرى المائى وقطرها 950 مترا وتستخدم فى دخول وخروج السفن اثناء الدخول على الأرصفة.

كما يوضح الفيديو العنصر الرابع فى مشروع الميناء البحرى، وهو القناة الجانبية فى اتجاه المجرى المائى وتصل الى البحر المتوسط فى اتجاه الشمال وطولها 9 كيلو وعرضها 250 مترا، وعمقها 18.5 متر لتصل المجرى المائى للميناء والبحر المتوسط وهذا لتسير دخول السفن مباشرة إلى المجرى المائى للميناء دون الدخول الى قناة السويس وتعطيل السفن العابرة.

وتشمل مشروعات تنمية شرق بورسعيد إنشاء منطقة صناعية عملاقة على مساحة 40 مليون متر مربع مقسمة الى 10 مناطق رئيسية، كل منطقة بمساحة 4 ملايين متر مربع، وسوف يتم تكثيف العمل فى منطقة شرق بورسعيد خاصة منطقة الميناء، وسوف يتم بدء العمل بها على مساحة 16 مليون متر، بما يوازى 4 مناطق فرعية، بواقع 4 ملايين متر مربع لكل منطقة، بحيث تكون كل منطقة مخصصة لصناعة واحدة، وقد تم الاستقرار وفقا للدراسات الاقتصادية التى أجريت على الميناء، وموضعه بالنسبة لموانئ العالم وموقعه الفريد على 4 صناعات رئيسية وهى صناعة السيارات ومكوناتها والثانية للصناعات الهندسية وهى المعدات وخلطات الخرسانة والإسفلت والماكينات، بكل انواعها وثالثا الأجهزة المنزلية والمعدات المنزلية، والرابعة صناعات التعبئة والتغليف وهذه الصناعات فى حالة نجاحها يمكن أن تكرر فى قطاعات أخرى أو يتم ادخال صناعات جديدة كالبيترو كيماويات أو صناعات اخرى وفقا لدراسات الجدوى.

ومن المقرر أن يتم العمل كنموذج لمصنع وأماكن إدارية وفندق لإقامة المستثمرين وأصحاب المصانع القادمين وسيتم الانتهاء منه فى النصف الأول فى 2016، كما تم التعاقد على مطور صناعى يتولى عملية التسويق للمنطقة الصناعية وهو مصرى.

ويشمل مشروع تنمية شرق بورسعيد انشاء منطقة لوجستية متطورة تشمل المنشآت الإدارية والخدمية والمخازن اللازمة، سواء للأرصفة أو للمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى مخطط لبناء منطقة سكنية على مساحة 4 ملايين متر مربع بعدد 10 ألاف وحدة سكنية تكفى 50 ألف مواطن ويمكن فيما بعد زيادة عدد الوحدات ارتباطا بالأعداد التى ستعمل داخل المنطقة الجديدة، بالإضافة إلى مزارع سمكية، فى منطقة شرق الميناء وغرب منطقة بالوظه على مساحة 80 مليون متر مربع، وتحتوى على أحواض وأقفاص سمكية وفقا لأحدث الأساليب فى الاستزراع السمكى، بالإضافة إلى انشاء مصنع للتعبئة والتعليب والتبريد.

المشروع الخامس والأخير ضمن خطة تنمية منطقة شرق بورسعيد هو مجموعة الأنفاق الاستراتيجية التى تمر أسفل قناة السويس، والتى سوف تبدأ العمل بها الماكينات العملاقة التى تمكنت القوات المسلحة من شرائها، وسوف تعمل على إنجاز تلك الأنفاق فى المواعيد المقررة لربط التنمية التى تتم بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

جدير بالذكر أن المشروعات التى أعطى إشارة البدء لها الرئيس عبد الفتاح السيسى تشارك فيها 10 شركات وطنية كبرى فى مجال الحفر والإنشاءات المدنية والمرافق، بالإضافة إلى أكثر من 21 مكتب استشارى هندسى متخصص فى كافة الأعمال الهندسية التى تحتاجها المشروعات فى منطقة شرق بورسعيد، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تشغيل الشركات الوطنية والعمالة المصرية.

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ابن الدولة يكتب: رسائل الرئيس من شرق بورسعيد.. السيسى ماضٍ نحو إنجاز المشروعات الكبرى لتأسيس بنية تحتية قوية ندخل بها عصر التنمية.. يجب أن نتفهم كيف نجحت الرئاسة بمساعدة المخلصين فى تخطى الصعاب

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