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الأمين العام لمجلس النواب يتقدم باستقالته .. والعجاتى يقبلها

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الأمين العام لمجلس النواب يتقدم باستقالته .. والعجاتى يقبلها الأمين العام لمجلس النواب يتقدم باستقالته .. والعجاتى يقبلها
علم "اليوم السابع"، أن اللواء خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب تقدم باستقالته اليوم الخميس، إلى المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.

وقالت المصادر، إن المستشار مجدى العجاتى قبل استقاله "الصدر"، موجهاً له جزيل الشكر والتقدير على جميع الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، وأن "العجاتى" سيقوم باختيار أميناً عاماً جديد للمجلس بعد الرجوع لرئيس مجلس الوزراء، خلال ساعات.
>وأضافت المصادر، أن "العجاتي" أعرب عن تقديره الكامل لدور الأمين العام خالد الصدر، خلال المرحلة السابقة التى شهدت الاستعدادات لاستقبال النواب الفائزين فى الأنتخابات البرلمانية ومتابعته لأعمال تطوير مجلس النواب.

وأشارت المصادر، إلى الاستقالة التى تقدم بها اللواء الصدر تأتى افساحا منه المجال لاختيار آمين عام جديد لمجلس النواب من القانونيين. حيث أن المرحلة المقبلة تحتاج أن يكون الأمين العام قانونيا وعلى درجة كبيرة من التخصص القانوني.
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