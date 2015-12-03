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دعوى قضائية تطالب بإعادة الانتخابات فى طنطا بالغربية

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دعوى قضائية تطالب بإعادة الانتخابات فى طنطا بالغربية دعوى قضائية تطالب بإعادة الانتخابات فى طنطا بالغربية
أقام المحاميان عيد رمضان ونزيه البدرى، وكيلين عن إسماعيل عبد الرحيم إسماعيل، والسوقى السيد المناور، ومصطفى محمد إبراهيم ومحمد السيد أبو جبل، وحسام الدين الأيوبى، وسامى عبد الله، وأحمد النبوى، وإبراهيم عثمان، وإبراهيم البلتاجى، دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تطالب بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية مركز شرطة طنطا بالغربية وإعادة الانتخابات بالدائرة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 13849 لسنة 62 قضائية عليا كلاً من وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بطنطا.

وقال المحاميان إن العملية الانتخابية شابها القصور والفساد ودليل على ذلك أن الطاعن الثانى السوقى السيد الشناوى قد خاض العملية الانتخابية بالمرحلة الأولى لرمز مطموس ومتشابه مع رمز مترشح آخر بذات الدائرة، مضيفًا أن دائرة مركز طنطا أغلبها من غير المتعلمين والذين يذهبون للتصويت معتمدين على الرمز الانتخابى.
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