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راقب خطواتهم.. تباطؤ حركة المسنين علامة على إصابتهم بمرض آلزهايمر

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راقب خطواتهم.. تباطؤ حركة المسنين علامة على إصابتهم بمرض آلزهايمر راقب خطواتهم.. تباطؤ حركة المسنين علامة على إصابتهم بمرض آلزهايمر
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن تباطؤ حركة المسنين علامة على إصابتهم بمرض الخرف أو المعروف باسم "الزهايمر".

وأوضح الباحثون أن كبار السن الذين يسيرون ببطء يمكن أن يعانون من تراكم بروتين يسمى "لويحات أميلويد" فى المخ وهو بروتين لزج ويؤدى إلى الخرف.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 128 شخصاً يبلغون من العمر 70 عاماً أو أكثر، ويعانون من مشاكل فى الذاكرة، ووجدوا أن الأشخاص الذين لديهم تراكم أكثر فى البروتين المسبب للزهايمر يسيرون ببطء أكثر من الأشخاص الذين لديهم كمية منخفضة من هذا البروتين، وكان متوسط سرعة أولئك الذين يشاركون 2.3 ميلاً فى الساعة.

وقال الباحثون الفرنسيون إن بطء سرعة المشى تشير إلى التغيرات فى الجسم والتى يمكن أن تجعل آلزهايمر أكثر احتمالاً للحدوث.

قالت مؤلف الدراسة الدكتور ناتاليا ديل كامبو، أستاذة علوم الأعصاب فى مركز التمييز فى فرنسا، أن حوالي 800000 شخص فى بريطانيا يعانون من مرض آلزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعا من الخرف، ومن المتوقع أن يزيد مع زيادة السكان فى العمر.

وقد نشرت الدراسة فى مجلة علم الأعصاب، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.
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