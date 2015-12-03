إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال شرق القدس

أصيب ستة فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال فى بلدة أبو ديس شرقى القدس المحتلة على خلفية إقدام الاحتلال على إعدام شاب يدعى مازن عربية (37 عاما) رميا بالرصاص فى قرية (حزما) بزعم مهاجمته للجيش.

وقال مصدر فى طواقم الهلال الاحمر الفلسطينى - لموفد وكالة أنباء الشرق الاوسط برام الله - إن شابا أصيب بالرصاص الحى بقدمه، فيما أصيب 5 آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق تم نقلهم إلى عيادات وطوارئ مستشفى المقاصد فى بلدة أبو ديس.

وكشف أن القوى الوطنية فى المدينة أعلنت الحداد والإضراب 3 أيام؛ حدادا على روح الشهيد فى بلدتى أبو ديس مسقط رأس الشهيد والعيزرية شمال شرق القدس المحتلة